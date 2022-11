FEHA19 – DVTK Jegesmedvék 3-5 (1-1, 2-0, 0-4)

Székesfehérvár, 285 néző. V.: Korbuly, Kis-Király, Haszonits, Árkovics.

FEHA19: Márkus – Reiter, Csollák (1), Ambrus 1 (1), Cizas, Farkas L. (1) –Dobmayer, Szabó P., Trastasenkovs, Fekete 1, Zezelj – Salamon (1), Farkas B., Ivády, Keceli-Mészáros, Németh Z. – Dézsi, Mayer, Nagy 1, Győrffy. Vezetőedző: Anatoli Bogdanov.

DVTK: Voris – Kiss R. 2, Vojtkó 1, Galajda, Miskolci, Mattyasovszky – Wehrs (1), Ilvessuo, Páterka 1 (1), Razumniak 1 (1), Kuleshov (1) – Szirányi (1), Illés, Blaska, Lövei (1), Vas (1) – Farkas M. (1), Pecsét (1). Vezetőedző: Tokaji Viktor.

Kiállítások: 16-12

Kapura lövések: 30-32.

Trastasenkovs helyzetével startolt el a mérkőzés, a FEHA19 támadója éles szögből kétszer is próbára tette Vorist. Lendületesen kezdtek a fehérvári fiatalok, a DVTK a találkozó elején nem igazán találta a ritmust, az első miskolci lehetőségre is több mint öt percet kellett várni, Galajda tesztelte Márkust. Később emberelőnyben támadhatta a vendégek, de a kék-fehérek hátsó alakzata állta a rohamokat. Öt az öt ellen nyolc perc eltelte után Kiss Roland megszerezte a vezetést, a jobb felső sarkot pókhálózta ki a miskolciak játékosa, 0-1. Nem sokáig volt hátrányban a Fehérvár, 62 másodperccel később Ambrus Csongor volt eredményes közelről, 1-1.

A második harmadot is jól kezdte a FEHA19, 50 másodperc után pedig meg is szerezték a vezetést a fiatalok, Nagy Ákos bombája akadt be, 2-1. Később jött egy hazai, majd egy miskolci emberelőny is, de egyik csapat sem tudott élni a létszámfölényes szituációval. Öt az öt ellen Farkas Márton hagyott ki egy nagy helyzetet. Az idő múlásával egyre jobban fölénybe került a DVTK, négy perccel a játékrész vége előtt Csollák ülhetett ki a büntetőpadra, majd nem sokkal később Kuleshov is követte példáját, négy a négy ellen Ambrus passzát Fekete bombázta be, 3-1.

A harmadik harmadból még egy perc sem telt el, amikor Páterka révén szépített a Miskolc, 3-2. Nagy lendülettel támadtak a jegesmedvék, Salamon kiállítása után emberelőnybe kerültek a vendégek, de a legnagyobb helyzet a fehérváriak előtt adódott, Fekete, Ambrus és Csollák indult meg, de utóbbi lövését védte Voris. 12 perccel a mérkőzés vége előtt egalizált a DVTK, Razumnak volt eredményes közelről, 3-3. Bő két perccel később pedig már a vendégek vezettek, Vojtkó távoli kísérlete akadt be, 3-4. Az utolsó percekben emberelőnyben ismét betalált a DVTK, így két perccel a vége előtt nehéz helyzetbe került a Anatoli Bogdanov együttese. Egyenlíteni sajnos már nem sikerült, a Miskolc elvitte mind a három pontot Fehérvárról, folytatás vasárnap Debrecenben.