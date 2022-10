A két csapat a múlt héten Lengyelországban már találkozott egymással, akkor a Volán nagy csatában nyert 4-2-re. Pazar hangulatban kezdődött el a találkozó, a teltházas hangulathoz a 250 lengyel szurkoló is hozzáadta a magáét. Az első lehetőségre sem kellett sokat várni, Rompkowski távoli lövése pattant vissza veszélyesen a palánkról, majd Blomqvist került nagy helyzetbe, de Roy védett. Öt perc eltelte után Szabó távoli lövésébe ért bele jól Newell a kapu előtt, de Miarka védeni tudott. Majd a Katowice támadhatott emberelőnyben, Olsson került nagy helyzetbe, de Roy védett. Öt az öt ellen Mihály ugorhatott ki, ziccerét fogta a kapus, majd Ambrus ismétlése mellé ment. Öt perccel a harmad vége előtt Sarauer nagy ziccere maradt ki, a túloldalon Roy-nak kellett egy spárgát bemutatnia. A 17. minutumban Hári és O’Brian indult meg, utóbbi ziccere is kimaradt, majd Kuralt lövését védte a lengyelek kapusa.

A középső harmad elején nyomott a Katowice, Roy-nak többször is játékba kellett avatkoznia. Négy perc elteltével a Fehérvár is életjelet adott magáról, először a negyedik sor adogatott szépen a vendégek térfelén, majd Kuralt és Newell került helyzetbe. A harmad közepén emberelőnybe került az AV19, de nem igazán sikerült helyzetbe kerülniük a hazaiaknak. Nyolc perccel a játékrész vége előtt a Katowice is megmutathatta mit tud öt a négy ellen, Olsson és Pasiut próbára tette a magyar gárda hálóőrét, de Roy és a védelem állta a rohamokat. Kiegészülés után Petan kapáslövése süvített el a kapuvas felett. Később ismét egy vendég fór következett, Roy bravúrok után öt az öt ellen Petan ugrott ki ziccerben, aki élt a lehetőséggel, 1-0.

A záróetap elején Erdély előtt adódott helyzet, de kimaradt. Gyűrték egymást a felek, de igazán komoly helyzet jó néhány percig nem alakult ki. Alapvetően a Volán irányított, de a lengyelek játékában is benne volt a veszély, az egy gól meg egyik sportágban sem nagy előny, nemhogy jégkorongban. A harmad közepén Krezolek löketét kellett Roy-nak védenie, majd Kuralt kapáslövése ment csak éppen mellé. Hét perccel a vége előtt emberelőnyben jöhetett a Katowice, de átvészelték ezt az időszakot a kék-fehérek. Egy perccel a vége előtt Erdély lezárhatta volna a nyitott kérdéseket, de a ziccer kimaradt. Szerencsére a győzelem így is meglett, a Hydro Fehérvár AV19 két győzelemmel, a csoport harmadik helyén zárta története első CHL-szereplését.

Jegyzőkönyv

Hydro Fehérvár AV19 – GKS Katowice 1-0 (0-0, 1-0, 0-0)

Székesfehérvár, 2894 néző. V.: Jobbagy, Hronsky, Zgonc, Hribar.

AV19: Roy – O’Brian, Campbell, Kuralt, Hári, Newell – Horváth M., Stipsicz, Petan 1, Findlay, Erdély – Szabó D., Betker, Terbócs, Bartalis, Vértes – Reiter, Mihály, Ambrus G., Sarauer, Németh. Vezetőedző: Kevin Constantine.

Katowice: Miarka – Kolusz, Rompkowski, Magee, Pasiut, Fraszko – Wanacki, Mikkola, Krezolek, Monto, Hitosato – Wajda, Kruczek, Blomqvist, Pulkkinen, Olsson – Macias, Musiol, Prokurat, Smal, Bepierszcz. Vezetőedző: Jacek Plachte.

Kiállítások: 8, ill. 2 perc.

Kapura lövések: 22-20.