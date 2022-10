Pedig a vendégek jól kezdték a találkozót, az első nagy helyzet Győrffy előtt adódott. Aztán a BJAHC kegyetlenül kihasználta a fehérvári védelem ajándékait, egy harmad után 4-0 volt az állás. A folytatásban sem változott a mérkőzés menete, sőt Anatoli Bogdanov együttesének egyre kevesebb helyzete is adódott, míg a fővárosiak lassan, de biztosan növelték az előnyüket. A kapura lövési mutató is sokat elmond a két együttes teljesítményéről, a középső harmadban mindössze háromszor próbálkoztak a Fejér megyei fiatalok. Az utolsó harmadban a már kicsit kiengedő Budapest Jégkorong Akadémia ellen sikerült két szépítő gólt szerezni, a vége így is nagy vereség lett, 9-2-re nyert Kangyal Balázs alakulata.

– Brutálisan őszinte tükröt mutatott ez a mérkőzés arról, hogy hol tartunk – kezdte értékelését a FEHA19 másodedzője, Arany Máté. – Ahogy mondtad, voltak jó támadásaink, de minden hibát kegyetlenül megtorolt az ellenfelünk. Nagyon-nagyon gyenge teljesítmény volt ez, ami szerintem nem méltó a fehérvári hoki hírnevéhez, amiért olyan sokan, olyan sokat dolgoztak. Mélyen vagyunk az biztos, most kell a legösszetartóbbnak lennünk, most kell az egymásra mutogató ujjakat is visszafordítanunk, megtalálnunk azt, hogy ebből a gödörből amiben vagyunk most, hogy tudunk majd kijönni. Biztos vagyok abban, hogy ha most beletesszük azt a munkát amit kell, még valami jó is kisülhet ebből. Mert vannak erre indikáló tényezők a mérkőzéseinken. Vannak jó korongkihozatalaink, jó támadásaink, de minden úgymond junior korú hibát nagyon drága tanulópénzen kapunk vissza.

A FEHA19 együttesére a héten még két találkozó vár, pénteken a címvédő Csíkszereda, míg vasárnap a DEAC érkezik Székesfehérvárra.