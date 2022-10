Az egykori, etruszk főváros, a meseszép Perugia volt a házigazdája az ősi, európai sportágak bemutatójának, az ötnapos eseményre húsz országból érkeztek delegációk. A Fehérvárról induló csapatot a Magyar Szabadidősport Szövetség (MASPORT) delegálta. Az első eseményre 2018-ban, Hollandiában került sor, majd a pandémia miatt csúszott a következő esemény időpontja. A magyar csapatot a hazai szabadidős szövetség szakmai alelnöke, Schneider Béla vezette.

- Az elnök, az ötkarikás bajnok úszó, Czene Attila immár harmadik ciklusban vezeti a honi szövetséget, ő kért fel bennünket a szereplésre. Az olaszországi esemény a TAFISA, a Nemzetközi Szabadidősport Szövetség, valamint az Európai Unió támogatásával valósult meg. A hagyományos sportok és játékok fesztiválján a programot az olasz szervezők állították össze, olyan eseményen vettük részt, amely sportolásra és fizikai tevékenységekre ösztönzi az embereket, tehát a cél az egészség megőrzése. A kontinensünk lakosságának 59 százaléka túlsúlyos, valamint még nagyobb probléma, hogy a gyerekeknél az arány 30 százalékos – mondja Schneider Béla.

A grúz, ősi ruhákba öltözött harcosok jelentették a nemzetközi fesztivál egyik üdítő színfoltját

Fotós: Horog László / FMH

Az umbriai régióban nem versenyt rendeztek, hanem olyan fesztivált, amelyen a felnőtteket és gyerekeket is igyekeztek elérni, három helyszínen, Pergua főterén, a nem messze található sportközpontban, Santa Giuliában, valamint ötven kilométerre, egy középkori városban, Todiban.

- A magyar csapatot kizárólag Fejérből érkezők alkották, a felkérést azért mi kaptuk, mert a hazai, szabadidős mozgalomban megyénk az egyik legaktívabb. Gyakran szervezünk eseményeket, illetve, ha úgy alakul, igyekszünk eleget tenni meghívásoknak, továbbá képzéseket is tartunk. A csapatban Schneider Béla mellett Füzes Csaba, Füzes Péter, Füzes Nóra, Nagy Réka, Nagy Petra és Rácz Kata szerepelt, az ő feladatuk volt, hogy az általunk vitt magyar játékokat bemutassák, a szabályokkal megismertessék az érdeklődőket. Miután rendkívül népszerű turisztikai célpontot jelent Perugia, a világ szinte minden tájáról érkeztek látogatók, a többi ország mellett a mi játékainkat is érdeklődéssel szemlélték, valamint kipróbálták.

A külföldi látogatókat roppantul érdekelte a magyaros patkótartás, ami komoly erőkifejtést igényel

Fotós: Horog László / FMH

A csapatvezető a felkészültebb, hortobágyi betyárokat megidézve leginkább az ostorcsattogtatásban jeleskedett, a külföldiek először a szokatlan hangra lettek figyelmesek, majd merészkedtek egyre közelebb. Érdeklődve szemlélték a patkótartást, a pulifuttatást – az ősi, magyar terelőkutya rongyból készült, madzagon tekerték -, fűzfavessző karikák célba dobását.

- Hasznos volt az esemény, ugyanis mi megismerhettük más országok tradicionális játékait, mi pedig bemutattuk a mieinket. A portugálok számunkra egyedi, kimondottan ősi játékokkal jelentkeztek, a grúzok harci népviseletbe öltözve idéztek meg régi, harci küzdelmeket, a franciák hordókat görgettek, valamint korongokat dobáltak célba. Olaszországot több csapat képviselte, talán a legnagyobb sikere a kötélhúzásnak volt a város főterén, ódon díszletek között.

Perugia főterén, az óvárosban rendkívül népszerű volt a hagyományos kötélhúzás, olaszok szervezték

Fotós: Horog László / FMH

Az eseményt záró konferencián, a világhírű, helyi egyetem egyik campusán az előadók többször hangsúlyozták, a pandémiát – ahogy sok minden más is -, az egészséges életmód, a sport is nagyon megsínylette, az emberek bezárkóztak. Az ősi sportok a világ minden részén mást jelentenek, más a kultúra, ebből következően a tradíciók is mások Amerikában, Ázsiában, Afrikában. A legfontosabb a harmónia megtalálása önmagunkkal, a saját személyisünkkel és a természettel. A beszédek során elhangzott, az olaszországi eseménye azért fontos, mert segíthet a sportolni vágyók meggyőzésében a különböző platformokon. Természetesen vannak sportok, döntően labdajátékok, amelyek különösen népszerűek szerte a világon, főleg a futball és a kosárlabda, de meg lehet találni mindennek a helyét, a sport feladata az, hogy egészséges polgárokat neveljen. Három szegmensben érdemes gondolkodni: elsősorban a gyerekekben, tehát a jövő nemzedékében, a családokban, valamint azon felnőttekben, akik ugyan nem sportolnak, de megfelelő marketinggel rávehetők a rendszeres testmozgásra.