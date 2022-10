A Volán a tavalyi nagyszerű szezon után kiérdemelte az indulási jogot a Bajnokok Ligájába. A jutalomjáték szeptember elején kezdődött el, a csoportkör első négy fordulója le is ment még az ICEHL idénykezedet előtt. A CHL-ben eddig sok babér nem termett a fehérváriaknak, igaz, ez a liga egészen más kávéház, arról nem beszélve, hogy az ellenfelek között ott volt a sorozat előző győztese, a Rögle is. Négy vereség után abban a reményben indult neki a Volán és jó néhány szurkolója is, hogy hátha sikerül megszerezni az első pontot, pontokat. Ez azonban nem tűnt egyszerű feladatnak már a találkozó előtt sem, hiszen a Katowice otthon a bivalyerős Zürich ellen pontot is szerzett.

A mérkőzés előtt kiderült, hogy a felkészülés elején térdsérülést elszenvedő Tim Campbell visszatérhetett a csapatba, Andrew Sarauer azonban pihenőt kapott, míg Mihály Ákos a FEHA19-ben lőtt gólja után újra lehetőséget kapott Kevin Constantine-től.

A találkozót aktívan kezdte az AV19, Newell, majd Findlay is megkínálta egy lövéssel Joh Murray-t. Négy perc eltelte után Erdély tört be oldalról, de közeli próbálkozása elhalt a kapusba, majd Bartalis ziccere maradt ki. A hatodik minutumban Roy védett hatalmasat Monto nagy lehetőségnél. 12 perccel a harmad vége előtt megszerezte a vezetést a Volán. Gyönyörű támadásnál Kuralt passzolt O’Briannak, akinek középre adása után Hári elé került a pakk, a csatár közelről nem hibázott, 0-1. Jól játszott a Fehérvár, a Katowice sokszor a harmadából is nehezen tudott kijönni, érett a történelmi második fehérvári találat, hiszen eddig a BL-ben csak egy gólt tudott szerezni minden mérkőzésen a Fejér megyei alakulat.

A középső harmad áthúzódó fehérvári emberelőnnyel startolt el, ordító helyzetek maradtak ki Kuralt, majd Hári révén. Aztán a Katowice is támadhatott öt a négy ellen, de Roy és a védelem állta a sarat, majd ismét a kék-fehérek jöttek fórban kettő plusz kettő percig. A Volán gyorsan felállt, és Findlay meglőtte a történelmi második fehérvári gólt, 0-2. Később már öt az öt ellen Mihály gyönyörűen lőtte ki a rövid felsőt, ezzel háromra növelve az előnyt, 0-3. Egy hazai fórban nyomott a Katowice, és sikerült szépíteniük a lengyeleknek, egy felpördülő korongot Pulkkinen kotort be, 1-3. Pörgött a mérkőzés, a harmad derekán kettős fórban nem sikerült meglőni a negyediket, majd kétszer is hátrányban hokizott Kevin Constantine alakulata, de sikerült kihúzni ezt az időszakot. Sajnos emberelőnyben egy hiba után meglódult a Katowice és sikerült egyre zárkózni Fraszko révén, 2-3.

Nagy elánnal kezdték a lengyelek az utolsó húsz percet, ennek ellenére Erdély, majd Terbócs előtt adódott nagy helyzet, de sajnos kimaradtak. Öt perc eltelte után emberelőnyt kapott a hazai gárda, de Roy lehúzta a rolót. Öt az öt ellen a harmad derekán újra átvette az irányítást a Fehérvár, Findlay hagyott ki egy ziccert. Három perccel a vége előtt O’Brian egy rosszul kiemelt koronggal nehéz helyzetbe hozta a csapatát, emberelőnyben jöhetett a Katowice, de a Volán jól védekezett. A hátralevő időben levitte kapusát a lengyel gárda, Hári azonban megszerezte a korongot és belőtte az üres kapuba, 2-4. A Hydro Fehérvár AV19 történelmi győzelmet aratott, a klub és a magyar hoki első Bajnokok Ligája sikerét könyvelheti el a kék-fehér együttes.

Jegyzőkönyv

GKS Katowice – Hydro Fehérvár AV19 2-4 (0-1, 2-2, 0-1)

Katowice, X néző. V.: Hronsky, Kozlowski, Nenko, Gerne.

Katowice: Murrray – Kolusz, Rompkowski, Fraszko 1, Monto (1), Magee – Wanacki, Mikkola, Bepierszcz, Lehtonen (1), Hitosato – Kruczek, Wajda, Olsson, Pulkkinen 1, Blomqvist – Macias, Musiol, Prokurat, Smal, Ciepielewski. Vezetőedző: Jacek Plachta.

AV19: Roy – O’Brian (1), Nilsson, Newell, Hári 2, Kuralt – Fournier, Campbell, Erdély, Findlay 1, Petan (1) – Stipsicz, Szabó D. (1), Vértes, Bartalis, Terbócs – Betker, Horváth M., Rétfalvi, Németh, Mihály 1. Vezetőedző: Kevin Constantine.

Kiállítások: 12, ill. 14 perc.

Kapura lövések: 18-38