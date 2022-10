A megmérettetésen Fejér, Veszprém és Komárom-Esztergom megyék válogatottjaik körmérkőzéses formában mérték össze tudásukat a Grosics Gyula Stadion műfüves pályáin.

Eredmények:

U19-es korosztály: Veszprém Megye – Fejér Megye 1-2 (0-0), Komárom-Esztergom Megye - Fejér Megye 1-2 (0-0).

Végeredmény: 1. Fejér Megye 6 pont, 2. Komárom-Esztergom Megye 3 pont, 3. Veszprém Megye 0 pont.

Fejér Megye válogatottjának kerete: Tatai Tamás, Kutai Bence, Nagy Erik, Szente Milán, Lőrincz Márton, Végvári Balázs, Muhel Zétény (Tóvill Kápolnásnyék), Boros Máté, Milis Mihály (Videoton Baráti Kör), Váradi Kornél, Hodula Máté, Hujber Ádám (Ercsi Kinizsi), Balogh Benedek, Kocsy Benedek (Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő), Mák Bence, Dvéri II Zsolt, Vachler Barnabás, Kiss Noel (Sárosd). Edzők: Lacza Albert, Juhász Gábor

- Két éve nem rendeztek a pandémia miatt ilyen tornát ebben a korosztályban, de előtte Móron sikerült az első helyet elérni, úgyhogy magasan volt a lét a csapat számára, és szerettünk volna mind a két mérkőzést győztesen zárni. Ez sikerült is! Természetesen az volt a célunk hogy minél jobb eredményt érjünk el, bár az elvártnál kevesebbet tudtunk foglalkozni a fiúkkal. Juhász Gábor kollégám csapata a Videoton Baráti Kör szerepel a megyei első osztályú U19- es bajnokságban, ő térképezte fel a csapatokat, illetve a játékosokat. Én pedig főképpen a Kápolnásnyék és a Sárosd mérkőzéseit néztem meg, és úgy próbáltak összeválogatni a csapatot ez még hozzá vettük az edzők ajánlatát is. Azt mondhatom, hogy elég jól sikerült mindez. Feltétlenül szeretnénk ezt a magot együtt tartani és még egy két játékossal kiegészíteni, hiszen tavasszal is lesz egy hasonló régiós torna, amelyet Veszprémben fognak rendezni. Oda úgy akarunk utazni, hogy megvan a csapatnak az alapja egy komplett felkészülés után is ugyanúgy sikeresek tudjunk lenni. – fogalmazott Lacza Albert az U19-es gárda edzője.

U16-os korosztály: Veszprém Megye – Fejér Megye 2-1 (0-0), Komárom-Esztergom Megye - Fejér Megye 2-1 (0-0)

Végeredmény: 1. Veszprém Megye 6 pont, 2. Komárom-Esztergom Megye 3 pont, 3. Fejér Megye 0 pont.

Fejér Megye válogatottjának kerete: Kovács Márk Róbert, Oláh Zalán, Üsztöke András (Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő), Szabó Áron (Tordas R-Kord), Baranyai Kevin, Gáspár Mihály Richárd, Nikolics Kevin (Ercsi Kinizsi), Csányi Bálint, Csőgör Dániel, Hollósi Géza, Juhász Ferenc Dominik, Németh Nagy Gábor, Papp Dániel, Simon Lóránt István (Sárbogárd), Fülöp Tamás (Videoton Baráti Kör), Keresztesi Noel (Mány), Mészáros Miklós (Mezőfalva), Orosz Bence (Bodajk). Edzők: Lieber Károly, ifj. Pajor László

Az U16-os válogatottat Lieber Károly és ifjabb Pajor László dirigálta

Forrás: MLSZ

- Reálisnak tartom ezt a helyezést, de nagyon kiegyenlített volt a mezőny. Az első mérkőzést büntetőkkel veszítettük el, a második találkozón, amelyet rögtön utána játszottunk érződött, hogy fáradtabbak voltunk. Azt nem mondhatom, hogy jól játszottunk, de többeknek adtam lehetőséget, ám sajnos ezeket a mérkőzéseket elbuktuk. Két előválogatót tartottunk miután kialakult ez a keret, Lósits Sándor és Pajor László kollégámmal együtt lett végleges az állomány. Számomra csupán az volt a furcsa, hogy a másik megyékből érkező fiúk fizikálisan erősebbek voltak, majdhogynem úgy néztem ki mint a felnőttek, is talán ott is megállta volna a két csapat a helyét. Az lenne az igazi, ha ezeknek a gyermekeknek lenne néhány összetartásuk, hogy jobban összeérjenek. Nyilván azokat is ki kellene próbálni, akik most betegség, vagy sérülése miatt nem tudtak hozzánk csatlakozni. – hangsúlyozta Lieber Károly edző.

A kupákat és érmeket Kancz Csaba főispán, az MLSZ megyei társadalmi elnöke és Khéner László megyei igazgató adták át.