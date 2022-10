Nem tudott csodát tenni két nap alatt a Huszti Szabolcs - Toldi Gábor edzőpáros a Mol Fehérvár FC-nél. A Vidi hazai pályán kapott ki a Puskás Akadémiától a kupában, ami a búcsút jelentette.

– Nagyon csalódott vagyok az eredményt illetően, sajnos egy-két ember nem úgy áll hozzá a csapathoz, ahogy kellene. Szeretném azokat az embereket megtalálni, akik élnek-halnak a Vidiért. Azokat fogom játszatni, akik a klubért küzdenek, még akkor is, ha esetleg papíron kevesebb kvalitással rendelkeznek – értékelt Huszti Szabolcs a kiesés után. – Természetesen voltak pozitív dolgok is, több helyzetünk volt, mint a PAFC-nak, de sajnos nem sikerült gólt szereznünk. Két nap nem sok mindenre elég, ezt tudtuk. Mindenki tiszta lappal indul nálam, de már tapasztaltam néhány dolgot az elmúlt napokban. Biztos, hogy lesznek változások a csapatban a Paks meccsen, amelynek a kezdéséig már csak egy regeneráló és egy meccs előtti edzése van a keretnek. Hogy pozitívumokat is említsek: Schön Szabival például elégedett voltam, először játszott kezdőként, jól megoldotta a feladatát, hasonló karaktereket keresek, mint ő.

A Puskás Akadémia FC játékosai hosszasan ünnepeltek a felcsúti szurkolókkal a győzelem után. Edzőjük bátran rotálta a bajnokságban tíz mérkőzés óta veretlen együttest.

– Igyekeztem többeknek megadni a lehetőséget, akik eddig kevesebbet játszottak és élni tudtak a bizalommal. Versenyhelyzetet tudtam teremteni ezzel a keretben és ha ez így megy tovább az idény során, akkor nagyon jó eredményekre leszünk még képesek – mondta Hornyák Zsolt, a PAFC vezetőedzője. – Megyünk tovább, szerények kell maradjunk, ez a legfontosabb dolog, amit mondok a játékosaimnak is. Köszönöm a csapatomnak a mérkőzést.