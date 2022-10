A hétvégi párosítások vendéglátó csapatainak vezetőit, trénereit kértük egy kis esélylatolgatásra.

2022. október 8., szombat, 15:00

Sárbogárd (4.) – Bicske II. (13.)

Pajor László a Sárbogárd szakmai igazgatója: - Legutóbb Csóron a legnagyobb nehézség talán az volt, hogy a kedvezőtlen időjárás és a pálya talaja miatt nem tudtunk minőségi játékot produkálni. A második félidőben aztán tudtunk három gólt rúgni, és azt hiszem megérdemelten győztünk. A Bicske II. csapata ellen próbálunk többféleképpen készülni, mert figyelmeztető számunkra, hogy megtréfálták az Enyinget. A legnagyobb kérdés az lesz, hogy az ellenfélnél hányan fognak visszajátszani az NB III-as csapatból, milyen kerettel érkeznek? A fiúk fogadkoznak, hogy mindent megtesznek a győzelemért, és én is bízom abban, hogy folytatódik a jó szériánk.

Sárosd (9.) – Bodajk SE (15.)

Rauf Dávid a Sárosd vezetőedzője: - Szombaton a Lajoskomárom ellen a pálya talaja sajnos alkalmatlan volt a futballra, de ez mindkét csapatot büntette. Nagyon rosszkor kapjuk a gólokat, és rosszul jövünk ki a lélektani fordulópontokból. Miután egyenlítettünk, volt egy hatalmas helyzetünk, amit kihagytunk, ám amíg egyéni hibákból kapunk gólokat addig nem is tudunk pontokat szerezni. Őszintén, elegem van már abból, hogy mi vagyunk a szimpatikus vesztes. A következő két fordulóban győzelmi reményekkel lépünk pályára egyik ellenfelünket sem lenézve (Bodajk, Enying - a szerk.), de nekünk nagyon kellenek most a pontok ahhoz, hogy ne szakadjunk le. Ezzel a vereséggel egy kisebb fajta gödörbe kerültünk, és innen nehéz lesz visszakapaszkodni. Egy győzelem szombaton kisebb fajta lélegzetvételhez juttatna bennünket ahhoz, hogy a későbbiekben nagyobb önbizalommal léphessünk pályára. A Bodajk jelentősen átalakult a nyár folyamán, nekik is idő kell ahhoz, hogy összeérjenek, éppen ezért nem szabad őket félvállról venni. Nekünk bármilyen játékkal is, de be kell zsebelnünk a három pontot!

2022. október 9., vasárnap 15:00

Mányi TK (8.) - Ikarus-Maroshegy (10.)

Varga Mihály a Mányi TK elnöke: - Nyilvánvaló volt, hogy a Gárdony sokkal hosszabb kispaddal rendelkezett, mint mi, és magasabb minőséget képviselnek. A mérkőzés első nagy lehetősége nálunk volt mi nem lőttük be, ők egy kiharcolt labdát értékesítettek. Reálisan nézve egy sokkal szorosabb mérkőzést játszottunk annál, mint amit az eredmény mutat. Nem tudtunk annyira belenyúlni a mérkőzésbe, mert sok a beteg illetve a maródi játékos nálunk. Pontosan ennyivel jár előttünk a Gárdony, ők sokkal rutinosabbak. Emellett nagyon nyomott volt a hangulat és a rányomta a bélyegét a mérkőzésre, mert eléggé megviselte a csapatot Fürjes Géza halála. Az Ikarusnál nagyon jó nevelő munka folyik és nagyon jó a kapcsolat a két klub között, de reális esélyünk lehet ellenük a jó eredmény elérésére, attól függetlenül, hogy a fehérvári csapat igen masszív gárda. A fiatalok és az idősek jó elegyet alkotnak náluk, a rutinos játékosok mellett több tehetséges labdarúgójuk van. Nagy valószínűséggel ki-ki meccs lesz, de reménykedem abban, hogy a szebbik arcunkat mutatjuk majd, és pontokkal a tarsolyunkban zárjuk a mérkőzést.

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (1.) – MÁV Előre FC Főnix (5.)

Balogh Zsolt a Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő vezetőedzője: - Igazság szerint sajnos a Mány elleni mérkőzésnek nem sok sportszakmai értéke volt, mert nem tudtuk azt a játékot játszani a pálya nehézsége miatt, amit szerettünk volna. Mindenesetre látszik, hogy erősödött csapat, mert képes megnyerni olyan mérkőzést is, ahol brusztolni kell. Örülünk a győzelemnek, és annak, hogy lehoztuk kapott gól nélkül a találkozót. Egy teljesen más mérkőzés fogunk játszani a Főnix FC-vel. Nem hiszem, hogy túlságosan sokat számítana, hogy legutóbb vereséget szenvedtek, egész biztosan hajtós és jó mérkőzés lesz, igazi rangadót várok. Bízom abban, hogy az NB III-ban szerzett rutinunk, tapasztalatunk segíteni fog bennünket, a játékosaink pedig képesek lesznek arra, hogy váratlan megoldásokkal rukkoljanak elő. Számunkra minden mérkőzés rangadó, mindenki felszívja magát ellenünk, éppen ezért rendkívül koncentráltnak kell lennünk, és még jobban oda kell figyelnünk. Ezt el kell viselni a csapatnak, de úgy érzem, hogy egyre jobban együtt van a társaság.

Ercsi Kinizsi (11.) – Martonvásár (14.)

Flórián Gábor az Ercsi Kinizsi elnöke: - Csúsztak-másztak a fiúk a Főnix FC ellen vasárnap, rúghattunk volna még több gólt is, amennyiben pontosabbak vagyunk. Amúgy ikszes meccs volt, szerencsénk volt ugyanúgy, mint tavasszal. Nagyon bízunk abban, hogy ez a siker adhat egy lökést a folytatásra! Annyira kiegyenlített a mezőny, hogy a Martonvásár ellen szoros mérkőzésre számítok, amennyiben tudunk nyerni, akkor elmozdulunk a hátsó régióból. Mindenféleképpen a győzelem lesz az elfogadható, attól függetlenül, hogy ellenfelünk sokat futó fiatal csapat, de hangsúlyozom nem lesz könnyű.

Enying (7.) - Tóvill Kápolnásnyék (2.)

Mohai Norbert az Enying szakosztályvezetője: - Őszintén szólva kicsit féltem az utóbbi két mérkőzéstől. A Csór elleni hazain is nehezen indultunk be, de sikerült a második félidőre felpörögni s otthon tartottuk a pontokat. Sajnos Bicskén sem ment jól a játék. Nem tudtuk a megszokott fegyelmezett, koncentrált focit mutatni. Többet hibáztunk mind hátul, mind a támadások befejezése során. Az első félidőben még tartottuk magunkat, de aztán a lejátszó bicskei NB-s játékosok hozták a kötelezőt. Gyorsan rendeznünk kell sorainkat, mert az élmenő Kápolnásnyék ellen ennél összeszedettebb mérkőzést kell produkálnunk. Vasárnapi vendégünk komoly eredményt mutatott fel múlt héten a Bodajk ellen. Kilenc gólt nem lehet csak úgy „véletlenül” rúgni, Venczel Zsolt öt találata is egészen figyelemreméltó. Nyilvánvalóan a támadójátékot erőltetik majd szóval várhatóan lendületes mérkőzés lesz. Sok-sok labdás és labdanélküli mozgásra lesz szükség, így fontos tényező lesz játékosaink aktuális erőnléti- és egészségi állapota. Meg kell nyernünk az egy-egy elleni párharcok döntő többségét, főleg a középpályán, és be kell rúgni a helyzeteinket. A heti edzések során mindezeket sokat kell gyakoroltuk. A szélsőinknek egészen jól megy a játék az utóbbi hetekben. Rajtuk kívül is van néhány stabilan jó egyéni teljesítmény főleg hátul és középen. Ha nem leszünk megilletődve, lehet keresnivalónk a pályán, ezzel együtt háromesélyes a mérkőzés

Lajoskomárom (3.) - Tordas R-Kord (6.)

Dopuda Igor a Lajoskomárom vezetőedzője: - Az utóbbi két mérkőzésen (Tóvill Kápolnásnyék, és Sárosd – a szerk.) azt kell mondanom, hogy szerencsénk volt. Mindkét alkalommal jó csapat ellen játszottunk, úgy érzem, hogy játékban nem nyújtottunk többet ellenfeleinknél. Tordas ellen, ha egy pontot otthon tudnánk tartani, annak örülnénk. A Tordas az előző fordulóban megverte hazai pályán a nagyon erős Maroshegyet, és azt sem szabad elfelejteni, hogy tavaly a negyedik helyen zártak. A keret komplett lesz, egyedül Vadászi Bence fog hiányozni, ő térdsérüléssel bajlódik.

Szabadnapos: Csór Truck-Trailer (12.)