A találkozó legelején benyomta a Fehérvárt a Sport Club, Tóthnak többször is játékba kellett avatkoznia, az első hazai lövésre öt percet kellett várni, Mayer próbálkozását védte Samankou. Egyre bátrabban játszottak a fiatalok, Rétfalvi előtt adódott nagy helyzet a harmad közepén, de a vendégek kapusa résen volt. A harmad további része kiegyenlített játékot hozott, majd az utolsó percben megszerezték a vezetést a hazaiak, Kóger passza után Mingazov vette be közelről az SC kapuját, 1-0.



A középső harmad elején a Fehérvár birtokolta többet a korongot, ennek ellenére három perc után egyenlített a Csíkszereda. Reisz ugrott ki és értékesítette a ziccert, 1-1. Kivédekezett egy emberhátrányt a FEHA19, majd Keceli szólója maradt ki. A játékrész közepén hazai emberelőny alatt Rokaly Szilárd szerzett korongot, de a ziccert védte Tóth. Egyre jobban átvette az irányítást az erdélyi csapat, két és fél perccel a vége előtt a fölény góllá érett, Kubat távoli lövésébe Skachkov ért bele jól, 1-2.



Az utolsó harmad áthúzódó emberelőnnyel kezdődött, a fórt pedig ki is használta a Fehérvár, Mingazov bombája kötött ki a hálóban, 2-2. Később Skachkov révén ismét előnybe kerültek a vendégek, de nem sokáig, ugyanis 14 perccel a vége előtt Fekete Alex egyenlített, 3-3. A harmad derekén öt a négy ellen ismét magához ragadta az előnyt a Csíkszereda, Rokaly Szilárd talált be közelről, 3-4. A folytatásban mindent megpróbáltak a fehérvári fiatalok, a végén még a kapust is levitte Bogdanov, de egyenlíteni nem sikerült.



FEHA19 – SC Csíkszerda 3-4 (1-0, 0-2, 2-2)

Székesfehérvár, 265 néző. V.: Babic, Haszonits, Árkovics, Kocsány.

FEHA19: Tóth B. – Kóger (1), Mingazov 2, Simon P. (1), Cizas (1), Ambrus Cs. – Csollák, Dobmayer (1), Fekete A. 1, Keceli-Mészáros, Zezelj – Farkas B., Salamon, Farkas L., Rétfalvi (1), Mayer – Dézsi B., Grin, Győrffy, Alapi. Vezetőedző: Anatoli Bogdanov

Csíkszereda: Samankou – Farkas T., Kubat (1), Skachkov 2, Péter B. (1), Rokaly 1 – Salló, Gecse (1), Részegh, Sofron, Stach –Ferencz-Csibi, Láday, Reisz 1, Fodor (1), Becze (1) – Bajko, Péter A., Casaneanu, Részegh Zs. Vezetőedző: Hozó Levente.

Kiállítások: 4, ill. 8 perc

Kapura lövések: 36-25