Bár a Móri bornapok elsősorban a szőlőművelés, a borkészítés hagyományairól, illetve a kulturális és gasztronómiai programokról szól, de ettől függetlenül a város mint a különböző sportok mecénása, a négynapos rendezvénysorozat idején is hátteret és lehetőséget biztosít a sportkedvelők számára. Futó-, sakk és teniszverseny is zajlik ezen a hétvégén, emellett a szombati délelőttön tartják a tollaslabda versenyt felnőtt és gyermekkategóriában. A Móri Petőfi Sándor Általános Iskola tornatermében már jelenleg is repülnek a labdák, rezzennek a hálók és nyikorognak a teremcipők.

Az esemény főszervezője Molnár István, vagy ahogy mindenki hívja, Molnár tanár úr a meghonosítója és egyben az életbentartója is a tollaslabda sportnak ezen a vidéken. Molnár tanár úr és segítségei meghívták a reggeli megnyitóra az olimpiai játékokra is kijutott Krausz Gergelyt, aki innen indult el a sportkarrier felé vezető úton. Ha minden a tervek szerint alakul, a felnőtt és a gyermekkategória győztes is játszhat egy kis bemutató keretében a nagy klasszissal.