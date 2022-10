- Nem lesz könnyű dolgunk. Videón is elemeztük őket, tudjuk, mit kell tennünk a sikerért. – mondta röviden a Fradi orosz mestere, Sztanyiszlav Csercseszov a találkozó előtt.

Ismerve őt egészen biztos, hogy teljes vértezettel küldte csatába tanítványait, még akkor is, ha ellenfelük két osztállyal lejjebb szerepel jelenleg. Az pedig a sors fintora, hogy a zöld-fehérek mindkét csapatával három napon belül megmérkőzött a Fejér megyei legénység. Az esélyeket különösképpen nem kellett taglalni a találkozót megelőzően, főleg annak fényében, hogy a zöld-fehérek meglehetősen erős kerettel érkeztek Iváncsára. Csercseszov nem bízott semmit a véletlenre, ott volt a csapatban Adama Traoré, a két Mmaee fivér, Kristoffer Zachariassen, Aissa Laidouni, valamint Muhamed Besic is. Szinte alig volt változás a zöldeknél a legutóbbi Európa Liga meccshez képest, nyolc helyen egyezett meg az összeállításuk ezzel. A vendéglátóknál talán a gólzsák Maka Alexet (ő 11 gólnál jár az NB III-ban) – aki az FTC-nél is megfordult 2009 és 2012 között - és a rutinos Pribék Patrikot hiányoltuk a kezdőből.

Mindenesetre a parkoló pillanatok alatt megtelt, nem könnyű helyet találni a gépkocsival érkezőknek. Érdekes, hogy a vártnál kevesebb fővárosi drukker jött el, ehhez a szokatlanul, munkaidőben kezdődő meccs is hozzájárulhatott.

- Döntetlennel is elégedett lennék! – hangsúlyozta a hazaiak egyik fazonszabásza, Cseszneki Richárd Derdák Marcell játékvezető sípszavát megelőzően.

A 4. percben egy védelmi hibát megelőzően hozta össze a Fradi az első kapura lövéséből, bár Varga Ádám bravúrral védte, ám Adama Traoré, majd Laidouni lövését még védte a hazai csapat kapusa, ám a kipattanóból Zachariassen közelről a kapuba talált a kapuba, 0-1. A 6. percben azonban megrázta magát az Iváncsa, Kercsó Bence bal oldali átadása tisztán találta Suszter Lászlót, aki nem tétovázott, és kilőtte a bal alsó sarkot, 1-1. Bátran játszottak a piros-fehérek, egyáltalán nem „estek hasra” a fővárosi gárdától. A 19. percben a második vendég szöglet után Ryan Mmaee fejelt a jobb alsó alsóba, átvéve a vezetést, 1-2. A szünetben cserélt az Iváncsa, beállt Maka, akitől gólt, gólokat várt Tóth András. Ráadásul határozottan és keményen próbált védekezni a hazai együttes, de, a kiváló ütemben kilépő Varga Ádám biztosan hárított. Az 55. percben egy hazai szöglet után a lecsorgó labda Aradi Balázs elé került, aki tolt rajta egyet befelé, majd 13 méterről lőtt, Bogdán Ádám késve vetődött, és a labda a hálóba került, 2-2. A hajrához közeledve az FTC egyre nagyobb erőket mozgósított. a ráadásban, de jöhetett a ráadás.