Március 18-i megalakulása óta több versenyen is eredményesen szerepeltek a Honvéd Szondi SE felnőtt petanque-versenyzői. Az utánpótlásbázis kialakítását nyár végén kezdte az egyesület, s már országos bajnoki címeket szereztek a fiatalok. Sárváron, a gyermek, serdülő triplett és mix duplett országos bajnokságokon brillíroztak a francia parkokból elterjedt golyójáték ifjú fehérvári képviselői.

Triplettben a gyermek kategóriában a Pach Elisa, Kravaricsek Milán, Németh Ádám alkotta csapat ezüstérmet szerzett; a Németh Leila Csenge, Hedvicsek Lia, Kolonits Bence összetételű triplett harmadik helyezést ért el. Serdülőknél a Molnár Anna, Reicz Vivien, Daróczi Tamás triplettnek sikerült a dobogó alsó fokára felállnia.

Néhány nappal később a bajnoki cím is összejött. A mix duplett bajnokságon ugyan szakadt az eső, de a gyermek korcsoportban nem csúszott meg Németh Leila és Kravaricsek Milán keze, s a aranyérmet szereztek. Sőt, az ezüst is Fehérvárra került Hedvicsek Lia és Kolonits Bence révén.

A Honvéd Szondi első petanque-bajnokai: Németh Leila (jobbra) és Kravaricsek Milán

Forrás: Honvéd Szondi SE



Serdülő kategória kilenc csapata között kiélezett küzdelmeket vívtak a csoport- és helyosztó mérkőzéseken is. A Visy Veronica Sofia-Laczi Péter páros döntőbe jutott, ahol színvonalas játékban maradt alul a sárváriakkal szemben.

A Honvéd Szondi György SE valamennyi utánpótlás korú petanque-versenyzője a Székesfehérvári István Király Általános Iskola tanulója.