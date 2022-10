DEAC – MÁV Előre-Foxconn 2:3 (20, 22, –22, –21, –12)

Debrecen, 113 néző.

Vezette: Horváth Miklós, Rácz Gábor.

DEAC: Bagics 15, Kiss I. 6, Tóth A. 5, Willian 36, Remete 3, Dorogi 5. Csere: Bán (liberó), Tar, Imre. Vezetőedző: Fodor Antal.

MÁV Előre-Foxconn: Kholman 4, Szabó V. 11, Koci 29, Ambrus 6, Bibók 7, Boa. Csere: Takács M., Szentesi (liberók), Doda 21, Deliu. Vezetőedző: Dávid Zoltán.

Az összecsapás esélyesének a legutóbbi idényt a 6. helyen befejezett házigazdák számítottak, ám a debreceniek helyzetét nehezítette, hogy adminisztratív okokból kifolyólag Fodor Antal vezetőedző nem számíthatott a két kubai játékosára, Gustavóra és Marlonra.

Ettől függetlenül nem kezdett rosszul a házigazda, 7:3-nál időt is kellett kérnie Dávid Zoltánnak. Ezt követően Bagics Balázs sáncának tapsolhatott a hazai publikum, és a DEAC egyre jobban elhúzott ellenfelétől. A szett végére felzárkóztak ugyan valamelyest a kék-fehérek, de arra már nem futotta, hogy utol is érjék vendéglátóikat. A folytatásban is az elején elhúzott a DEAC, de aztán szorosabbá vált, ám 9:7 után – bár becsülettel küzdött a Loki – megrázta magát a hazai csapat, és nyerte ezt a szettet is.

Innentől aztán ami következett, az maga volt a csoda! A harmadik etapban ádáz csatában, 22:22 után nem engedte ki a kezéből a játszmát a fehérvári csapat, majd a negyedik felvonás is hasonlóan nagy harcot hozott, itt 16:17-nél volt a fordulópont, és értek el négypontos részsikert a Dávid-tanítványok.

Jöhetett a döntő szett, ahol 11:11-ig fej-fej mellett haladtak a csapatok, a hajrában azonban Redjo Koci ponterősségének köszönhetően behúzta a MÁV Előre a meccset!

– Nagyon nehéz meccs volt. Érződött a megilletődöttség. Meg kellett hoznom azt a döntést, hogy Szabó Vilit átlóban játszassam, ami számára nem egy megszokott poszt. Viszont ez kellett ahhoz, hogy feljavuljunk és végül megnyerjük a mérkőzést – hangsúlyozta a mérkőzés után Dávid Zoltán.