A rendező Vihar Lovas Egyesület – az önkormányzat hathatós támogatásával – igazán kitett magáért. A versenyigazgató tisztét Csuti Péter, a Fejér Megyei Lovassport Szövetség fogathajtó szakágának titkára látta el, a versenybizottság elnökeként Kovács Sándor, tagjaként Kollár Károly ténykedett, a pályát Szabó Zoltán tervezte, a verseny kiértékelését Gosztola Dávid vezette.

Egyéniben 54 versenyző hajtott a selybák közé, a 17 megye csapatversenyében – rendezőként – Fejér megye két 3 fős gárdát indíthatott.

Napközben az esőt ragyogó napsütés váltotta fel, a bírói stábnak és a szervezőknek köszönhetően a program a terveknek megfelelően zajlott, a két forduló közötti ebédszünetben a helyi Kacifánt Néptáncegyüttesnek tapsolhatott a publikum. A sátraknál ínycsiklandó ételek várták a versenyzőket és csapataikat, a sporteseményre kilátogató nézőket, a programot kézműves és kistermelői vásár színesítette.

– Az országos bajnoki cím sorsa, az akadályhajtás két fordulóját követően, végül öt hajtó közötti összevetésben dőlt el – mondta el lapunknak Csuti Péter. – Az első helyezést Viszus Szabolcs gyűjtötte be. A címvédő fülöpházi hajtó teljesítette leggyorsabban az egyszerűsített pályát, így már ötödik alkalommal állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára a C kategóriás kettesfogatok országos döntőjén. A Fejér megyei versenyzők közül Semjén Attila (Mezőszilasi LSE) végzett a legelőkelőbb helyen, hatodik helyezése eddigi legjobb eredményét is jelenti az elmúlt évek döntőit tekintve. A megyei csapatok versenyében Vas megye küldöttsége zárt az élen.

Eredmények, akadályhajtás egyéni (két forduló, összevetéssel, 54 induló): 1. Viszus Szabolcs (Fülöpházi LE, Bács-Kiskun megye); 2. Völgyesi Balázs (Vörösberény LE, Balatonalmádi, Veszprém megye); 3. Szalár Róbert (Zalalövő és Környéke LSE, Zala megye); 4. Beri Tibor (Debreceni LK, Hajdú-Bihar megye); 5. Geröly Tibor (Főnix LE, Gencsapáti, Vas megye); 6. Semjén Attila (Mezőszilasi LSE, Fejér megye).

A Fejér megyei hajtók eredményei: 23. id. Semjén Attila (Mezőszilas); 33. Csontos Gyula (Mezőszilas); 38. Kiss Olga (Nagylóki LE); 50. Vadócz Zsolt (Szent Ágota LE, Sárszentágota); feladta: Hufnágel József (Sárszentágota).

Csapatverseny (18 csapat): 1. Vas megye; 2. Zala megye; 3. Hajdú-Bihar megye; 4. Békés megye; 5. Somogy megye; 6. Tolna megye; … 8. Fejér megye (Semjén Attila, id. Semjén Attila, Kiss Olga); … 18. Fejér megye 2 (Hufnágel József, Vadócz Zsolt, Csontos Gyula).

Sárkeresztúr és a helyi Vihar Lovas Egyesület jól vizsgázott, a hajtók, a sportvezetők, valamint a nézők is egyetértettek abban, hogy az elmúlt évek egyik legszervezettebb C kategóriás döntője volt az idei. Ehhez természetesen szükség volt a környékbeli önkormányzatok, lovas egyesületek, vállalkozók összefogására és támogatására. Felemelő volt látni a versenyzők közötti gesztusokban megnyilvánuló sportbarátságot, hallani a szurkolók elismerő tapsát, az ünnepélyes bajnokavatás pedig magáért beszélt.