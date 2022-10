Újabb dunaújvárosi nevelés igazolását jelentette be a klub, Hruby Gellért személyében. Ő is Újvárosban kezdett el játszani és tizennyolc évesen mutatkozott be az Erste ligában, ahol több, mint 260 alkalommal lépett pályára, egyszeres Magyar bajnok.

- Örülök neki, hogy sok olyan játékossal lehetek majd egy csapatban akikkel a profi karrierem során is alkalmam volt ugyanazt a mezt felhúzni.

Nagyon tetszik, hogy a 2. Liga erre a szintre jutott, ez nagy lehetőség a fiatal játékosoknak és a magyar jégkorong fejlődésének. Nagyon remélem, hogy sokáig fent tud ez maradni. - emelte ki a rutinos bekk.

A következő, aki ugyancsak „hazai” nevelésű Győri Tamás, aki mindössze 17 éves volt, amikor bemutatkozott a felnőttek között. 2012-ben eligazolt a Ferencvároshoz, ahol három szezont töltött. Pályafutását 2016-ban a szerb bajnokságban szereplő Tisza Volán együttesénél fejezte be. Egyszeres Mol liga győztes, játszott az osztrák második vonalban és majd 150 alkalommal szerepelt az Mol-ligában. Az elmúlt években az Angels JSE U25 női csapatának vezetőedzője, emellett harmadik szezonjára készül a WORM Angels kötelékében.

- Egy nagyon várt kezdeményezés, kiváló lehetőség fiataloknak, és jó kihívás idősebbeknek. Minden csapat és játékos aki részt vesz ebben a versenysorozatban eggyel magasabb szintre kell, hogy kapcsoljon. Izgatottan várom a rajtot. – nyilatkozta.

A Dunaújvárosi Acélbikák korábbi kapusa, Pinczés Bendegúz szintén az Andersen ligában maradva folytatja karrierjét. Ő is a DAB-ban kezdett jégkorongozni, majd az Ifjabb Ocskay Gábor Jégkorong Akadémián folytatta. Játszott az EBJL-ben az EBYSL-ben is, 19 évesen mutatkozott be az Erste Ligában, tavaly szezon közben érkezett az Acélbikák csapatától. Kétszeres EBJL, egyszeres EBYSL győztes.

A Dunaújvárosi Acélbikák U8-as csapatának vezetőedzője és az egyesület kapusedzője utánpótlásban.

- Sokkal magasabb lesz a színvonal az Andersen Ligában, mint az elmúlt években. Remélem, hogy sikerül megnyerni az idei kiírást. – mondta a hálóőr.

Kiss Ákos neve is ismerősen hangzik, nem véletlenül, mivel Dunaújvárosban született és nevelekedett. 18 évesen mutatkozott be a felnőttek között, a következő szezonban viszont az Egyesült Államokban játszott, majd hazatért és nyolc idényen keresztül az Acélbikák csapatát erősítette. 2014-ben év közben a Ferencvároshoz igazolt, a következő idényben Újpesten, majd utolsó szezonjában ismét a Fradiban szerepelt. Több, mint 430 alkalommal lépett pályára a Ligában és a bajnokságban, kétszer nyert Mol Ligát és magyar bajnokságot. Immár a harmadik szezonjára készül a WORM Angels csapatában.

- Ez már egy komolyabb lépes ahhoz, hogy felzárkózhasson az Erste Liga a komolyabb hoki nemzetek ligáihoz, ahol alapvető, hogy az alsóbb ligák is még profi, vagy félprofi szinten működnek, ezzel kizárva annak az esélyét, hogy sok tehetséges játékost veszítsen el az adott ország. Hiszen nem egy példa van arra, hogy egy játékos csak 25-26 éves korára érik meg arra, hogy bemutatkozzon az első ligában, és élve a lehetőséggel aztán húzóember válik belőle segítve akár a nemzeti válogatottját is. A válogatottunkról már el lehet mondani, hogy az elit országok nyomában van, de a ligánkról koránt sem. Az Andersen Liga már egy lépés lehet efelé, hogy fiatal tehetségek, a levezető, de rutinosabb játékosok segítségével motiváltak tudjanak maradni, amíg el nem jön az idejük. Nem beszélve arról a tényről, hogy más városok csapatai így nagyobb eséllyel felzárkózhatnak a jelenlegi profi csapatokhoz, bővítve ezzel a ligát. Én is azon leszek, ameddig bírom erővel, hogy ennek az egésznek a színvonalát emeljük a közös cél érdekében. – emelte ki a tapasztalt játékos.

Mellette Szepessy Máté is az Andersen Ligában folytatja, aki Dunaújvárosban született és nevelkedett, már 16 évesen bemutatkozott a Mol Ligában és az osztrák másodosztályban. A korosztályos bajnokságok mellett összesen 84 Mol Liga találkozón lépett pályára. Egyszeres Magyar bajnok, egyszeres Liga győztes.

Harmadik szezonjára készül a WORM Angels csapatával, mellyel eddig egy ezüst és egy bronzérmet szerzett.

- Örülök, hogy ebben a szezonban is az Angels együttesét erősíthetem és egy egységes, összeszokott csapat tagja lehetek. A csapatmag sok év profi tapasztalattal rendelkezik, ez minden meccsen motivál engem is, mindig van mit tanulni tőlük.

Komáromi Dávid is otthon maradt, nem véletlenül, hiszen Dunaújvárosban született és nevelkedett, a korosztályos bajnokságok után 21 évesen mutatkozott be a Mol Ligában és az osztrák másodosztályban. Az U21-es bajnokság mellett az mondta OB II-ben szereplő Dunaújvárosi Jégtörők csapatában is játszott. Jelenleg a Dunaújvárosi Acélbikák U8-as és U10-es együttesénél dolgozik edzőként. Harmadik szezonjára készül a WORM Angels kötelékében

- Az Andersen liga megalakulása nagy előrelépést jelenthet mind a magyar jégkorong, mind pedig a fiatal játékosok számára, akiknek ez egy ugródeszka is lehet akár a profi karrierjük irányába. – mondta bizakodóan.

Erdélyi Tamást is újra a jégen láthatják a szurkolók, a játékos ugyancsak Dunaújvárosban született és nevelkedett. A felnőttek között már 16 évesen debütált. 2010-ben Fehérvárra igazolt, a következő szezont már Újvárosban kezdte, de az idény elején visszatért a megyeszékhelyre. 2012-ben a Ferencvároshoz igazolt, majd az ezt követő két bajnokságban ismét piros-fehér mezt húzott, majd 2015-től két évet a fővárosiaknál töltötte. Ezt követően tért haza. Profi karrierjét 2019-ben fejezte be, két magyar bajnoki és egy Mol Liga elsőséget ünnepelhetett, 2010-ben a legjobb junior játékosnak választották. Idén a WORM Angels csapatát erősíti az Andersen Ligában.

- Örülök, hogy engedi az időm, hogy megint a jégkorong közelében legyek! Sok jó ismerős, és nem utolsó sorban barát köt a csapathoz! Bízom a jó szereplésben! – tette hozzá a védő.