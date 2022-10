Magyarósi Zsombor arany- Sipos János, és Borbély Zsófia bronzérmet szerzett.

Tizenharmadik alkalommal rendezték meg a szerbiai Magyarkanizsán a Csaba Ferenc Nemzetközi Birkózó Bajnokságot. 15 ország közel 500 sportolója mérette meg magát. A rendezvényen részt vett többek között a helyi csapatot erősítő friss világbajnok Nagy Szebasztián is.

A Honvéd Szondi SE 11 versenyzője 10 férfi és egy női birkózója harcolt az érmekért.

- Sportolóknak mérkőzéseik során szembe kellett szállni Európa-bajnokkal, országos bajnokokkal, és több alkalommal a nagy számú helyi közönség támogatását - és olykor talán a bírókét is - élvező szerbiai magyar, illetve szerb versenyzőkkel. További kihívást jelentett a fiatalabb versenyzők számára, hogy életükben először indultak el kötöttfogású versenyen – közölte László Balázs szakosztályvezető.

- Birkózó berkekben is gyakran elhangzik a szállóige, hogy a kihívónak nagyon meg kell vernie a bajnokot. Ehhez magunk házon belül hozzá szoktuk még tenni, hogy a helyi versenyzőt pedig tussal kell legyőzni ahhoz, hogy a „szőnyeg se tudjon lejteni” és a bírónak ne is legyen esélye torzítani az akciók pontszámain. Tisztesen helyt álltunk, mi több az utóbbi évek egyik legjobbját hoztuk ki magunkból.

Fotós: Honvéd Szondi SE

A Honvéd Szondi három érmet és további előkelő helyezéseket zsebelt be.

- Magyarósi Zsombor élete legnehezebb tornáját tudhatja maga mögött. Lengyel szlovén és szerb versenyzőket legyőzve jutott el a döntőig, ahol a magyarkanizsai Potisje együttesének bajnoka várt rá. Zsombor az utolsó pillanatig kiélezett meccse után a dobogó legfelső fokára állhatott fel. Hasonlóan ügyesen menetelt Sipos János is az elődöntőig, ahol szerb állította meg. Később Janinak a bronzcsatában magyar kihívóját sikerült tussal legyőznie. Borbély Zsófia számára fontos volt ez a verseny. Nagyon szeretett volna bizonyítani nemzetközi szinten is. Lengyel, cseh és magyar ellenfelekkel a háta mögött ő is bronzzal a nyakában térhetett haza. Hajszállal maradt csak le az éremről László András, aki ugyan minden meccsén vezetett és a vigaszágon el is jutott a bronzcsatáig, de végül egy taktikai hiba miatt nem állhatott dobogóra, meg kellett elégednie az ötödik helyezéssel - mondta László Balázs.

A negyeddöntőig jutott még Karáth Kevin, Rózsa Bence, Madár-Sipos Botond, Tóth György Noel is. Kevin a kvalifikációs mérkőzések után magyartól kapott ki, Bence lengyellel szemben maradt alul nagy csatában. Botond 6-0 vezetés után tapasztalatlansága miatt három intést begyűjtve szerb vetélytársa ellen hibázott. Noelnek két alkalommal is kezében volt a lehetőség, hogy szlovén ellenfelét kétvállra fektesse, de végül mégis neki kellett távol maradnia a további küzdelmektől. Flaschner Lóránt egy csoportba került a kétszeres Európa bajnok moldáv Sarmanovval, akivel szemben látványos küzdelemben maradt alul. Végül a hatodik helyet szerezte meg. Pamminger Zoltán és Borz Dániel népes, nívós mezőnyben a kvalifikációs mérkőzések során maradt alul.