Hosszú évek óta nagy csatát vív egymással a két együttes, két idénnyel ezelőtt mindkét gárda idegenben diadalmaskodott, ősszel az MKC 31-27-re nyert a Verseci úton, míg a fehérváriak 28-25-re visszavágtak riválisuk otthonában. Tavaly annyiban volt más a koreográfia, hogy az Alba emlékezetes találkozón győzött 30-27-re, míg a pontvadászat záró fordulójában a mosoniak nyertek egy góllal, 29-28-ra az UFM Arénában. Nem vár sétagalopp Józsa Krisztián vezetőedző tanítványaira, ráadásul az MKC bő egy hete 13 góllal győzte le a DKKA csapatát. Mindent összevetve azért a fehérváriak az előző évekhez képest sokkal jobban rajtoltak, és ez nemcsak a helyezésük tekintetében látszik - hosszú idő óta először állnak a 6. helyen -, de játékban is sokat javultak.

A bajnoki rendszer meglehetősen kesze-kusza, két-három hét esik ki a fordulók között, így nehéz „élesben tartani” a játékosokat. Mindenesetre az AKFC legutóbb az MTK Budapest ellen megmutatta, hogy képes erre, nemcsak elhozta a két pontot, hanem ezzel együtt még edzőbuktató is volt sikerük. Az elvesztett találkozó után ugyanis megköszönte a kék-fehér vezetőség Vida Gergő munkáját.

- Amennyiben valaki azt mondja nekem, hogy egy góllal nyerünk az MTK ellen, bármikor aláírtam volna. Nagy győzelem volt és az első 45 percben talán a szezon legjobb teljesítményű nyújtottuk, Pénteken egy nagyon jó csapat látogat hozzánk, akik szintén jó formában vannak, Tavaly is egy nagyon jó keretük volt, ezt még sikerült kiegészíteni olyan játékosokkal, akik hozzá tudnak tenni. – hangsúlyozta Józsa Krisztián.