A hétközi traumát követő sokkterápia hatékonyságában bíztak Fehérváron. Nem is tehettek nagyon mást a Vidinél, hiszen a Puskás Akadémiától elszenvedett vereség a Magyar Kupában azt jelentette, hogy minden idegszálával a bajnokságra kell immár fókuszálnia a piros-kék egyletnek. Oda pedig fokozattan figyelnie kell, hiszen könnyen kieső pozícióba lehet csúszni, a kapaszkodáshoz pedig pontok kellenek.

Nem maradt megtorlatlanul a kupában néhány játékosnál felfedezhető motiválatlanság, Claudiu Bumbát a cserepadra ültette Huszti Szabolcs a Paks elleni összecsapás előtt, míg az ukrán Jevhen Makarenko neve a keretben sem szerepelt.

A Vidi négyvédős rendszerben vette fel a küzdelmet a zöld-fehérekkel, akik domináltak az első félidőben. A fehérváriak nem találták a ritmust, nehezen tudták kihozni saját térfelükről a labdákat, mégis, a harcosság észrevehető volt a hazaiak mozgásán. A helyzetek kialakításában azonban a Tolna megyeiek sem jeleskedtek. Szélpál fejese éppen az egyhelyben álló Kovács Dánielt találta meg. A 24. percben a második fehérvári sarokrúgást Houri küldte be veszélyesen, de az agilisen futballozó Bamgboye közelről a kapu fölé lőtt. A 30. percben közelített a ketrechez a Vidi, egy szabadrúgást követően Ljednyev elé került a labda, aki 17 méterről alig durrantott a keresztléc fölé. A félidő hajrájához közeledve nyomasztóan sokadik szögletét végezhette el a Paks. Haraszti beadása a kapu elé érkezett, a rövid sarok előtt Szabó János csúsztatott bele zavartalanul, Kovács Dániel reflexmozdulattal legyintett a labdába és tolta tovább. A szünet előtt a fehérvári nevelésű Szabó Bálint lopta a távolságot, 18 méterről azonban könnyű csemegét kínált Kovács Dánielnek. Erre válaszolva szinte a semmiből vezetést szerzett a Vidi. Bedobás nyomán került a labda Fiolához, a csapatkapitány középre passzolt, Funsho Bamgboye pedig egy védővel a nyakán 9 méterről, estében lőtt a bal alsó sarokba, 1-0.

Fordulás után a szakadó eső is nehezítette a pályán lévők dolgát, s talán épp a vizes fű és labda zavarta meg Bamgboyét Bese átadása után, nem tudta lekezelni a lasztit, így lövés nélkül maradt. Egyre veszélyesebben futballozott a Vidi. Ljednyev szabadrúgására Stopira robbant be, de centikkel lemaradt a kapu mellett elpattogó labdáról. Az 57. minutumban azonban a Paksi FC előtt adódott komoly egyenlítési lehetőség, legalábbis elsőre úgy tűnt. Heister mellett esett el Bőle, Karakó játékvezető büntetőt ítélt, de a vendégek nem végezhették el a tizenegyest, mert a VAR jelezte: az esetet paksi szabálytalanság, a támadó kezezése előzte meg. Újra a vendégek birtokolták többet a labdát, a Vidi játékosai visszahúzódtak és védekeztek. Hahn János bombáját nem tudták blokkolni, de a paksi támadó labdája a kapu fölé szállt. Úgy, ahogy Szélpál fejese is a kilencedik vendégszöglet után. Az utolsó percekben Schön beadását Nagy kapus lopta le Nego fejéről, majd megint a paksiak szorongattak, a fehérváriak azonban hősiesen védekeztek. Már-már úgy tűnt, Huszti Szabolcs alakulata kiharcolja a győzelmet, azonban a 11. (!) vendégszöglet nyomán Szélpál talált a jobb sarokba, kiegyenlítve a párharcot az utolsó pillanatban, 1-1.

JEGYZŐKÖNYV

Mol Fehérvár FC – Paksi FC 1-1 (1-0)

Mol Aréna Sóstó, 1979 néző. V.: Karakó Ferenc (Márkus, Berényi)

Mol Fehérvár FC: Kovács D. – Nego, Larsen (Bese, a szünetben), Stopira, Heister – Fiola, Ljednyev (Pokorny, 88.) – Bamgboye (Bumba, 83.), Houri, Schön – Kodro. V.edző: Huszti Szabolcs

Paks: Nagy G. – Osváth, Szélpál, Kádár, Szabó J. (Debrceni, 74.) – Papp K., Balogh B. (Hahn J., 74.) – Bőle (Volter, 89.), Haraszti (Gyurkits, 74.), Szabó II B. (Sajbán, 53.) – Varga B. V.edző: Waltner Róbert

Gól: Bamgboye (44.) ill. Szélpál (94.)

Sárga lap: Fiola (32.), Heister (51.), Bamgboye (81.), Houri (90.) ill. Osváth (29.), Szabó J. (71.), Papp K. (73.)