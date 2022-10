A koronázóvárosban eddig két eseményt szervezett a Kiliti Promotions, előbb a tavasszal, az MKOSZ-csarnokban, majd a nyár derekán a Gáz utcai Alba Regia Sporcsarnokban zuhogtak pofonok. Az ősszel Hódmezővásárhelyen, a Hódtói Sportcsarnokban léptek szorítóba amatőr és profi ökölvívók.

- Kijárt már egy ilyen rendezvény a hódmezővásárhelyieknek, ugyanis fehérvári, profi csapatunkban négyen is bokszolnak, két ukrán srác, az egyaránt 72 kg-os Maksym Pylypets és Philip Akilov, valamint a 80 kg-ban versenyző Kovács Pál és a 60 kg-ban érdekelt Balog Márk. Természetesen a Videoton Box Club képviseletében is szorítóba léptek bunyósok az Alföldön, bemutató, amatőr, három menetes mérkőzésen bizonyított Pajor Patrik és az ifjúsági korú Péntek Martin. Pajor öt, Péntek három éve kezdett bunyózni, az ő meccseiken eredményt nem hirdettünk. A négy hódmezővásárhelyi ökölvívó is profi karrierje elején tart, amolyan felvezető találkozókat vívtak, mindannyian kiütéssel nyertek. A következő gálán komolyabb ellenfelekkel találkoznak, a fokozatosság elvét betartjuk. A főmeccset ezúttal is Berki Ferenc Jr. vívta, az ő nyolc menetes összecsapása végigment, pontozással nyert a grúz Sandro Jajavidze ellen – mondja Kiliti Ferenc, a gálák főszervezője, a Videoton Box Club vezetőedzője.

Utóbbi találkozó amolyan visszavágó volt, két éve már találkoztak, nagyon szoros küzdelmet vívtak akkor is.

- Ezúttal is izgalmas, magas színvonalú volt Berki mérkőzése. A szurkolók felállva tapsoltak. Két hónapon át készültünk az eseményre. A helyiektől tudom, két éve bonyolítottak már gálát Hódmezővásárhelyen, információim szerint az amatőr rendezvény volt. Ezúttal minden jól sikerült, telt ház, nyolcszáz néző buzdította a küzdő feleket. Miután négy, helyi versenyző sportol nálunk, évente egy esemény kapcsán érdemes átrándulni az ország délkeleti részére. Persze, ez még a jövő, november végén ismét Fehérváron kerül sor rendezvényre, azonban ez más lesz, mint a korábbiak. Az eleganciát helyezzük előtérbe, a Hotel Magyar Király kupolatermében kétszáz néző előtt lépnek szorítóba a sportolók a 4. Vass Nemzetközi Ökölvívó Gálán, kötelező lesz a férfiaknak öltönyben, a hölgyeknek koktélruhában megjelenni. Szeretném, ha más oldalát mutatná meg a sportágunk, mint eddig. Egy nívós eseménnyel akarjuk búcsúztatni az esztendőt.

A rendezvényen Berki Ferenc Jr. ezúttal egy cseh bunyóssal találkozik, újabb címmeccsre készül. Ismét ez lesz a főmérkőzés.

- Berki az IBF szervezetnél interkontinentális bajnok, az UBF-nél pedig Európa-bajnok. Az öcsém, Kiliti Tamás ezúttal sem lép kötelek közé, jó ideje sérüléssel bajlódik, a derekát fájlalja, nemrég kezdte újra az edzéseket, egyelőre óvatosan. A fehérvári eseményen a két amatőr, Péntek Martin és Pajor Patrik ismét bizonyíthat, ezúttal győri sportolókkal csatáznak. A profik között a hódmezővásárhelyiek – Balog, Kovács, Akilov és Pylypets - pedig lengyel öklözőkkel csapnak össze, tehát ez amolyan magyar-lengyel gála lesz ez, leszámítva Berki összecsapását. Az esemény este hétkor kezdődik, a tervek szerint a főmeccsre két órával később kerül sor.