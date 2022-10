Már szeptember elején eldőlt, hogy a csapat hajóját az Extraligába kormányzó Nagy Fanni folytatja munkáját a kék-fehérek kispadján.

- A szezon után biztosítottak róla, hogy megkapom a lehetőséget Extraligás edzőként is. Nagyon megtisztelő feladat, ami rengeteg munkával jár, de az biztos, ahogyan a lányoktól is a maximális erőbedobást várom el, én is ugyanígy készülök az új idényre. Nagyon várjuk már, hogy elkezdődjön a bajnokság és a lányok meg tudják mutatni, miért dolgoznak nap, mint nap. Célunk, hogy a játékosok mind egyéni, mind csapat szinten fejlődnének és szeretnénk biztosítani a következő szezonra is az Extraligás indulásunkat.