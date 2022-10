MÁV Előre SC-Foxconn – Kecskeméti RC 2–3 (19, –29, –15, 22, –13)

Székesfehérvár, 128 néző.

Vezette: Kiss Zoltán, Szabó Zsolt.

MÁV Előre SC-Foxconn: Ambrus, Boa, Szabó V., Koci, Kholman, Doda. Csere: Takács M., Szentesi (liberók), Deliu, Balázs, Bibók. Vezetőedző: Dávid Zoltán

Kecskeméti RC: Boldizsár, Baserio, Fundora, Keen, Argilagos, Kecskeméti. Csere: Gebhardt (liberó), Varga P., Szabó M., Farkas P. Vezetőedző: Nagy József

Igazi nagy csatát, közönségszórakoztató ütközetet hozott a korábbi kétszeres bajnok Kecskeméti RC vendégjátéka. Az első szettben az alföldi legénység nem nagyon találta a játékát, a befejezéseikbe sok hiba csúszott, amelyet a kék-fehérek ki is használtak és viszonylag simán nyerték a játékrészt.

A második játszmára felvette az összecsapás ritmusát a KRC és a játékrész hajrájára utolérte ellenfelét. Előbb a MÁV Előre SC-Foxconn jutott szettlabdához, ám ezt nem tudták kihasználni. A kecskemétiek viszont megragadták a lehetőséget és 31:29-el kiegyenlítettek. Kicsit megfogta az elveszített játszma Dávid Zoltán tanítványait, és ezt kihasználva már a Kecskemét került előnybe (15:25, 1:2). A negyedik szettben ismét a szebbik arcát mutatta a vendéglátó gárda, és ezzel kiharcolta a döntő játszmát (25:22, 2:2). Az ötödik szettben a kecskemétiek kerültek előnybe, és óriási küzdelemben sikerült is megtartaniuk és Keen Cameron pontjával megszerezték a győzelmet is. (13:15, 2:3).

- A második szett megbosszulta magát, ott nem lett volna szabad hat szettlabdát kiadni a kezünkből. Azt a játszmát megnyerte a Kecskemét, a harmadikban pedig nem tudtunk felállni. A negyedikben próbáltunk visszakapaszkodni, sokat hibáztunk, sokat kellett cserélnem, de aztán sikerült életben maradni. Ma jobb volt a Kecskemét, a két kubai játékos kihasználta a tapasztalatát, befejezte a kivédekezett labdákat. Ma ezzel nőttek fölénk, hogy volt két tapasztalt játékos, akik a nehéz szituációkban megoldották a labdákat. Örülök ennek az egy pontnak. – fogalmazott Dávid Zoltán vezetőedző a mérkőzés után.

A MÁV Előre SC-Foxconn legközelebb november 6.án, vasárnap 20 órakor a MAFC-BME ellen lép pályára, idegenben.