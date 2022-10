Az október 23-i egyhetes szünetet követően ismét harcra készen állnak a megyei I. osztály csapatai a bajnoki küzdelmek folytatására. Nem múlt el nyomtalanul azonban ez a rövid időszak, ugyanis a Martonvásár csapata vezetőedzőt cserélt, a négy hónapra eltiltott Horváth László helyére a korábbi egyszeres válogatott és a településen élő Kriston Attila érkezett, aki nemcsak klub a férfi, hanem az alakulás alatt lévő női csapatát is dirigálja a jövőben.

2022. október 29., szombat, 14:30



Bicske II. (14.) – Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (1.)

Michal Pekowski a Bicske II. vezetőedzője: - Igyekeztünk kihasználni a számunkra adódó két hetes szünetet, meg tudtuk tartalommal tölteni ezt az időszakot. Az biztos, hogy nehéz mérkőzés vár ránk a hétvégén, a félév folyamán egyik legnehezebb, de úgy érzem meg tudjuk nehezíteni a Gárdony dolgát. Több információm van róluk, hiszen tavaly az NB III-ban játszottunk ellenük, valamint nyáron felkészülési mérkőzésünk ellenük Agárdon. Lehetett látni azt, hogy ez egy bajnokaspiráns csapat, amely remek feltételekkel rendelkezik és egy osztállyal feljebb lenne a helyük. Jelen állás szerint mindenkire számíthatok, múltak úgy van kisebb húzódások, és akik a közelmúltban sérültek voltak ők is visszatértek. Szeretném, ha az NB III-as csapatból kapnánk vissza játékost, és legalább egy félidőt tudnám őket játszatni.



Tordas R-Kord (6.) – Sárbogárd (2.)

Farkas Zsolt a Tordas R-Kord technikai vezetője: - Legutóbb nehézzé tettük a Bodajk elleni mérkőzésünket, 1-0 után helyzetünk is volt, amelyeket nem tudtunk gólra váltani, majd a Bodajk kihagyott egy óriási helyzetet. Összességében a szerencse is mellettünk volt, de a kapu előtt feltétlenül jobban kell koncentrálnunk. Szombati ellenfelünk, a Sárbogárd jó csapat, amely már tavaly is a bajnoki címért küzdött, és mondhatjuk azt, hogy mi ütöttük el őket az elsőségtől. Mindenképpen küzdelmes, jó mérkőzést várok, nekünk az a szívfájdalmunk, hogy idén még nem tudtunk rangadót nyerni, mert akkor minden bizonnyal az élmezőnyhöz tartozhatnánk.



2022. október 30., vasárnap 13:30



Martonvásár (15.) – MÁV Előre FC Főnix (5.)

Kozma László a Martonvásár elnöke: - Minden kétséget kizáróan a lehető legjobbkor jött számunkra ez az egy hetes bajnoki szünet. Vezetőedzőt váltottunk, amelyet nagyon rosszul fogadott az előző szakvezető, Horváth László. Sajnos ki kell mondani felbujtotta játékosait - azokat, akiket ő hozott a klubhoz -, hogy ne járjanak edzésre és így egy kicsit nehéz helyzetbe kerültünk. Ez a lépés kettéosztotta az öltözőt. Két okból kellett meghoznunk ezt a döntést, egyrészt még nincs győzelmünk idén, másrészt pedig azt nem tehettük meg, hogy négy hónapig ne legyen edzője a csapatnak. Sürgetett bennünket az idő, több edzővel tárgyaltam, de a legkézenfekvőbb megoldásnak Kriston Attila látszott, aki Martonvásáron lakik. Kriston Attila annak ellenére, hogy a fél csapat eltűnt mindent megpróbál és lelkesen segítőkészen áll hozzá a munkához. Vasárnap mindent megteszünk, hogy megnehezítsük a Főnix FC dolgát akármilyen csapattal is állunk fel. Biztos hogy lesz sok fiatal illetve új játékos, aki pályára léphet.



Lajoskomárom (4.) – Enying (10.)

Dopuda Igor a Lajoskomárom vezetőedzője: - A legutóbbi Ikarus elleni mérkőzésünk eredményét teljesen reálisnak látom, jobbak voltak nálunk, a helyzeteinkből nem tudtunk gólokat szerezni és ráadásul nem is játszottunk jól. Számunkra jól jött ez az egyhetes szünet, tudtuk valamelyest rendezni a sorokat, bízunk abban, hogy az Enying ellen pontot tudunk itthon tartani. Egy igazi ki-ki meccs, rangadó előtt állunk, erős és stabil csapat az Enying, nehéz mérkőzésre számítok, nem könnyű ellenük futballozni. Vadászi Bencén kívül, akire idén már nem számíthatunk, mindenkire hadra fogható, teljes lesz a keretünk.



Tóvill Kápolnásnyék (3.) – Ercsi Kinizsi (11.)

Höltzl Richárd a Tóvill Kápolnásnyék vezetőedzője: - Nem panaszkodhatunk, bár a Sárbogárd elleni vereség nem hiányzott. Egy jó első félidőt mutatott a társaság, támadásban talán a nagyobb veszélyt mi jelentettük az ellenfélre, azonban a második félidőre rosszul jöttünk ki és a rutinos támadók hat perc alatt eldöntötték a mérkőzést. Utána szerkezetet váltottunk próbáltunk menni előre, de jó zárt a hazai védelem nem sok esélyünk volt. A mérkőzés kép alapján megérdemelten tartotta otthon a három pontot a Sárbogárd. Jól is jött a szünet, mert éreztem a csapaton a fáradtságot, így feltöltődve várjuk az Ercsi csapatát. Véleményem szerint megtévesztő a tabellán elfoglalt helyük, és egyáltalán nem mondanám azt, hogy mi vagyunk a találkozó esélyesei, mert tisztában vagyok azzal, hogy az Ercsi gárdája jó nevekből áll, és az egymás ellen vívott mérkőzéseken nüánszokon szokott múlni. Hol mi nyerünk, hol pedig ők, igazi háromesélyes összecsapás lesz. Kiss Árpád már ebben a félévben nem lép pályára, most a héten veszik le neki a gipszet, rajta kívül Kharboutli Dánielre eltiltás miatt nem számíthatok.



Ikarus-Maroshegy (7.) – Bodajk SE (13.)

Szarka Martin az Ikarus-Maroshegy vezetőedzője: - A Mányról elhozott három pontunk után az volt a célunk, hogy megpróbáljuk megtörni a Lajoskomárom menetelését. Egy sok helyzetet hozó mérkőzés volt, amelyen sikerült begyűjteni a három pontot, jó pillanatokban tudtunk gólokat szerezni, dacára annak, hogy voltak ellenfelünknek is ígéretes lehetőségei. Ezzel a sikerrel fel tudtunk zárkózni mezőny első feléhez, és ezt szeretnénk folytatni a hétvégén is. Nem pihentünk a mérkőzés nélkül időszakban, játszottunk egy edzőmérkőzést MOL Fehérvár U17-es csapatával, de a hétvégét azért megkapták a játékosok és pihenhettek. Egyáltalán nem lesz könnyű a Bodajk elleni találkozó, az utóbbi két mérkőzésüket nézve van benne egy figyelemre méltó sárosdi győzelem, hiszen ott nehéz nyerni, és ahogy hallom Tordason sem játszottak alárendelt szerepet. Megpróbáljuk ott folytatni, ahol a szünet előtt abbahagytuk. Többen hiányozni fognak a csapatból, Kókány Péter kéthetes pihenőre kényszerült beszakadt a combközelítő izma, valamint Patkós Ádám, és Fövenyi Kristóf is kisebb sérüléssel küzd. Voltak betegeink, remélem ők a mérkőzésre felépülnek is tudok rájuk számítani ismét.



Szabadnapos: Sárosd (9.)

A Csór Truck-Trailer (12.) – Mányi TK (8.) 2-4 (2-1) összecsapást 2022. szeptember 21-én szerdán már lejátszották.