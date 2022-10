FEHA19 – DEAC

4-2 (0-2, 2-0, 2-0)

Székesfehérvár, 317 néző. V.: Máhr-Stumpf, Németh, Szabó, Pallós.

FEHA19: Márkus – Mingazov 1 (2), Kóger (1), Ambrus, Cizas (1), Simon – Csollák (1), Dobmayer (1), Keceli-Mészáros 1 (1), Farkas L. 1, Fekete – Farkas B., Salamon (1), Dézsi, Rétfalvi 1, Mayer – Trastasenkovs, Alapi, Grin, Győrffy. Vezetőedző: Anatoli Bogdanov.

DEAC: Göncz L. – Sosunov, Bogesic, Kozma, Mihalik A., Novotny 1 – Jakabfy, Zalamai, Izacky, Spirko (1), Dalecky (1) – Vokla (1), Bukor, Molnár, Révész 1, Sági (1) – Mihalik G., Smirnov. Vezetőedző: György József.

Kiállítások: 14, ill 6 perc.

Kapura lövések: 30-

A találkozót Fekete Alex lövése nyitotta meg, majd Bukor lövését védte Márkus. A DEAC enyhe mezőnyfölényben játszott, Sági kétszer próbálkozhatott közelről, de a hazai kapus résen volt. Öt perc elteltével a fehérváriak is feljegyezhettek egy komoly esélyt, Csollák bombája a kapusvasat találta telibe. Később emberelőnyben támadhatott a FEHA19, de nem sikerült megszerezni a vezetést, ahogy később egy formás akciót követően Simon lövését is védte Gönczi Lajos. A harmad közepén kimaradt a hajdúságiak fórja is, majd öt perccel a harmad vége előtt megszerezte a vezetést a DEAC, Révész volt eredményes, 0-1. A folytatásban ismét öt a négy ellen jöhetett a Debrecen, ezzel a fórral pedig már éltek a vendégek részéről Novothy értékesített egy kipattanót, 0-2.

A középső játékrész nagy debreceni lehetőséggel kezdődött, Dalecky közelről tette próbára Márkust, a túloldalon Keceli ígéretes helyről leadott lövése akadt el a blokkon. Öt perc elteltével Mayer került nagy helyzetbe, de Gönczi védett. A harmad közepén sikerült a szépítés, a Fehérvár házi pontkirálya, Mingazov talált be, 1-2. Később öt a négy ellen támadhatott a FEHA19 Kozma kiállítása után, és sikerült is egalizálni, távoli lövésbe Farkas László ért bele jól a kapu előtt, 2-2.

Az utolsó harmad a hajdúságiak emberelőnyével kezdődött, majd egy újabb kiállítás miatt rövid ideig öt a három ellen támadhatott a DEAC. A fehérváriak hátsó alakzata Márkus vezérletével jól állta a sarat. Öt az öt ellen kiegyenlítetté vált a mérkőzés, elsősorban a mezőnyjáték dominált, próbálta megtalálni a fogást egymáson a két gárda. A harmad derekán Márkus fejjel hárította Sági közeli kísérletét, a túloldalon Mayer ziccere maradt ki. Nyolc és fél perccel a mérkőzés vége előtt megszerezte a vezetést a Fehérvár. Egy szép támadás során Kóger lövése ugyan még csak a kapuvast találta el, de pár másodperccel később Keceli-Mészáros értékesített egy kipattanót, 3-2. Emberelőnybe került a FEHA19, és jött egy újabb hazai gól, ezúttal Rétfalvi kotorta be közelről a pakkot, 4-2. A DEAC nyomott a végén, kettős emberelőnyben is támadhattak a vendégek, de Márkus lehúzta a rolót, a fehérvári fiatalok megszerezték második győzelmüket az idényben.