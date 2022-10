A koronázóvárosiak nagyszerűen kezdtek, az első negyedet hat, a másodikat tíz ponttal nyerték a vasi városban. Ezek nyomán nem is tűnt meglepőnek, hogy a látogatók félidőben 43-27-re vezettek, minden jel arra mutatott, különösebb gond nélkül nyerik a hétvégi, bajnoki összecsapást. A nagyszünet után is őrizték előnyüket, bár a házigazdák néha tíz alá kerültek, különösebben aggódniuk nem kellett a fehérváriaknak, mert igazán közel nem jöttek a vendéglátók. A végjátékhoz közeledve már szorongattak a hazaiak, azonban két perccel a vége előtt is öt pont volt a Fejér megyeiek előnye. A hajrát elrontották, a dudaszó előtti pillanatban kapott tripla miatt 86-83-as vereséget szenvedtek az Egistől.

- Természetesen győzelemre készültünk, jól is kezdtük a találkozót, de a második félidőben, különösen a mérkőzés hajrájában bosszantó hibákat követtünk el. Támadásban elbizonytalanodtunk, védekezésben pedig megfeledkeztünk Ferencz Csaba és Michael Moore őrzéséről. Megnyert mérkőzést veszítettünk el, ám ez a tény semmit nem von le a körmendi csapat sikerének értékéből – nyilatkozta az Alba vezetőedzője, Matthias Zollner.

A nyugatiak szakvezetője, a ciprusi Antonis Constantinides érthetően jobb hangulatban értékelt.

- Az első húsz percben nem játszottunk jól, sok hibát követtünk el, emiatt az Alba el tudott lépni tőlünk. A második félidőben viszont nagyon jó ritmusban kosárlabdáztunk, valamint kemény védekezéssel sikerült felzárkóznunk. Úgy vélem, mérkőzésről mérkőzésre javul a játékunk, ennek ezúttal meg is lett a gyümölcse. Köszönöm a szurkolóknak a biztatást, lényeges, hogy a rosszabb meccsek után is ilyen nagy erővel buzdítanak bennünket. Ez sokat jelent a csapatnak.

A fehérváriak irányítója, Pongó Marcell remekül játszott az összecsapáson, fontos pontokat szerzett, azonban a végjátékban súlyos hibát vétett, ő hozta fel, ám az ellenfél térfelén eladta a labdát, amiből a házigazdák a meccset lezáró triplát szerezték.

Forrás: Horog László / Fejér Megyei Hírlap

- Fájó vereséget szenvedtünk. Nagyon jól kezdtük az összecsapást, kontrolláltuk a játékot egészen a negyedik negyed zárásáig a mi akaratunk érvényesült. Azonban a végjátékban hibáztunk, a Körmend extra dobásaival megnyerte a meccset. Megyünk tovább, szeretnénk javítani a következő mérkőzésen.

A nigériai születésű, de hosszú évek óta hazánkban pattogtató Godwin Omenaka két éven át szerepelt Fehérváron, a nyáron szerződött Körmendre. Az idei őszön csapata erőssége, ezúttal 14 ponttal jelentkezett. A meccs legjobbja a 29/27 ponttal jelentkező Michael Moore volt, de Omenaka is kivette részét a sikerből.

- Nagyon nehéz mérkőzés volt, az első félidőben nem játszottunk jól sok lepattanót engedtünk az Albának, valamint túl sok labdát adtunk el. A másodikban azonban fel tudtunk javulni, sikerült megfordítanunk a meccs jó védekezéssel és extra hármasokkal megfordítanunk a találkozót. Nagyon örülök a sikernek –jegyezte meg Omenaka.