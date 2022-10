Fontos állomáshoz érkezett a gyermekként Csákváron, majd Fehérváron nevelkedett korábbi kiváló kézilabdázó, Tilinger Tamara. Hat hónappal azután, hogy március közepén mellrákot diagnosztizáltak nála, megkongatta a Remény harangját. Azt a harangot, melynek erőtől duzzadó hangja azzal nyújt támaszt a kemoterápiát kezdőknek, hogy a kezelés végére ért betegek jelzik: van remény!

A 33 esztendős Tilinger Tamara 13 kemót kapott, s már a melleltávolító műtétekre készül. A fájdalmas, keserves kezelés nem törte meg. "Pumi" elszánt harcos. S a betegséggel vívott háború harctéri tapasztalataiból merített erővel most édesapját is segíti.

- Sajnos kiderült, hogy édesapám is beteg. Műteni is kellett, két bordáját ki kellett venni. Lábadozik, a kemoterápia előtt áll. Ő nem olyan típus, mint én, folyamatosan figyelmeztetem, olykor rápirítok, hogy nem szabad elhagynia magát, remélem, tudok neki erőt sugározni. Én már nagyon jól vagyok, csinálom, amit kell, várom a műtétet, s már edzek is. A napokban vágattam le utoljára a hajam, most már nőhet kedvére. Elkezdtük a szuris utókezelést, ami megöli a megmaradt rákos sejteket is, emellett gátolja a kiújulást. Ebből 12-t kapok.

Tamarának sokat segít a testvére

Forrás: Tilinger-család

Tamara 2022. márciusában egy önellenőrzés során fedezett fel egy 2 centis csomót a mellében. A lesújtó szövettani eredményt követően költözött haza a szülői házba Svájcból, s kezdte meg itthon a kemoterápiás kezeléseket. Az első után semmit sem érzett, a második, harmadik és negyedik után nagyon rosszul volt.

- Nem is magától a kemoterápiától voltam padlón, hanem a fehérvérsejt-növelő injekcióktól. A csontvelőre hat, ami akkora fájdalommal járt, hogy még engem is megfektetett. Meg sem bírtam mozdulni. A testvérem és édesanyám támogatásával tudtam csak járni. Ahogy véget ért ez az injekciós kúra, minden fájdalmam elmúlt.

A háromszoros válogatott, aktív pályafutását 2021-ben, Mosonmagyaróváron befejező Tilinger Tamara számos kemény küzdelemben edződött a kézilabdapályán. Most új hadviselést kellett megismernie, és alkalmaznia. A túlélését.

- Összezsugorodott a daganat, a kétcentisből félcentisre apadt. A kontrollvizsgálat után mentem a sebészhez, aki a melleltávolító műtétet végzi, ő azt mondta, szinte már csak a helye látszódik az ultrahang-felvételeken. Hála Istennek, kinyírtuk! Összesen három műtétem lesz. Október 10-én lesz az első, eltávolítják a bal, az érintett mellemet. Kapok egy tölthető implantátumot, ami fél évig lesz bent. A második műtéten bekerül a végleges implantátum, s a jobb cicibe pedig a tölthető expander. Újabb négy hónap elteltével pedig megkapom a második végleges implantátumot is. Jövő nyárra érhetek az út végére.

Utolsó aktív éveit a Mosonmagyaróvári KC színeiben töltötte a kiváló kézilabdázó

Forrás: Mosonmagyaróvári KC SE

Fizikálisan egyre jobb formában érzi magát, csupán az ujjai vége zsibbad. De ez nem gátolta meg abban, hogy újra edzésbe álljon. A sportszakmai berkekben is elismert gyógytornász-fizioterapeuta, Horváth Hajnalka útmutatása szerint tréningezik.

- Fél év kiesett, teljes testre kell erősítenem. Volt már súlyzós edzésem is, heti két alkalommal edzem. Jó újra mozogni. Csak jó hírekkel tudok szolgálni! - nevetett Tamara, aki természetesen figyeli a nemrég rajtolt kézilabda-bajnokság eseményeit. Tervei szerint hamarosan mérkőzésre is kilátogat.

- Október 21-én ott szeretnék lenni a Köfém-csarnokban, hiszen jön az Albához az Óvár. Triscsuk Krisztinának említettem is, hogy szerezzen nekem VIP-jegyet...