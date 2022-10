Megyefoci 2 órája

Magabiztosan győzött a felcsúti csapat a megyei rangadón a Móri SE ellen

Az NB III 11. fordulójában elvesztett veretlenségét az ESMTK elleni rangadón a Dunaújváros FC, míg az Iváncsa KSE továbbra is vezeti a tabellát. Nyugaton szintén az első helyre ugrott a PAFC II. csapata, nyert a Vidi II. is, ám továbbra is bukdácsol a Bicske, és a Móri SE.

A bicskei Pekowski Michal (fehér) végig nagy elánnal játszott Forrás: Kricskovics Antal / Fejér Megyei Hírlap

KÖZÉP CSOPORT ESMTK (4.) – Dunaújváros FC (3.) 2-0 (2-0) Vezette: Gáspár András ESMTK: Jeszenszky – Lipcsei, Soós (Wirth), Slezák, Sükösd – Kovács B., Márton, Molnár R., Túri – Molnár J. (Boda), Lucz (Horváth L.). Vezetőedző: Turi Zoltán Dunaújváros FC: Hegedűs L. - Ferenczy, Hesz, Papp M., Galambos - Barna, Kesztyűs M. (Vörös), Jakab (Novák) - Gosztonyi, Csiki, Varga Sz. (Székely). Vezetőedző: Horváth Ferenc. Gól: Lucz (31.), Sükösd (44.) Iváncsa KSE (1.) – Paksi FC II. (11.) 2–1 (2–0) Vezette: Iványi Gábor Iváncsa KSE: Varga Á. – Kercsó (Maka), Barta, Suszter, Kovács S. - Aradi, Cseszneki (Fehér I.), Salacz M. (Jova), Pribék - Petrezselyem, Nyilas B. Vezetőedző: Tóth András. Paksi FC II.: Simon B. – Gregor (Skripek), Osztermájer, Szekszárdi, Szécsi (Pesti) – Görög, Nagy M., Horváth K. (Lakatos-Lengyel) – Ribár (Zoltán), Böde, Volter (Palóka). Vezetőedző: Kindl István. Gól: Nyilas B. (23.), Pribék (26.), ill. Pesti (62.). NYUGATI CSOPORT Puskás Akadémia FC II. (1.) – Móri SE (19.) 4-1 (2-0)

Vezette: Fehérvári Patrik PAFC II.: Pécsi – Makara, Babós, Fodor, Major – Bakos (Czár) – Barkóczi (Kapus), Kern, Dusinszki (Demeter), Kicsun – Magasföldi (Piscsur). Vezetőedző: Nagy Ádám Móri SE: Meszlényi – Zsédely (Ferencz), Végvári, Kovács K., Tar B. - Farkas Cs. (Kuczi), Varga B., Sötét - Bozai (Hajdu), Balogh L., Finta. Vezetőedző: Csucsánszky Zoltán Gól: Kicsun (16., 19.), Piscsur (90.), Kern (92.), ill. Végvári (64.) III. ker. TVE (4.) – Bicskei TC (16.) 2-0 (0-0)

Vezette: Szigetvári Márk III. ker. TVE: Szmola – Hegedűs L. (Lapu), Elek B. (Vankó), Fejes A., Preklet – Egerszegi, Kirják, Kozics (Kokenszky), Opavszky – Schuszter (Grabant B.), Barczi. Vezetőedző: Aczél Zoltán Bicskei TC: Szűcs L. - Gaszner, Bozsoki, Lakatos, Pekowski (Szokolay) - Bori, Dencinger (Lassú), Hirman (Németh J.), Kovács P. (Molnár A.) - Savanya, Sóron (Lencsés). Vezetőedző: Csordás Csaba Gól: Schuszter (48.), Barczi (60.) A 48. percben Kirják Henrik futott el a bal oldalon, éles beadását középen Schuszter Roland lekezelte, lefordult védőjéről és 12 méterről a jobb alsó sarokba lőtt, 1-0. A 60. percben Barczi Dávid kiugratása után Preklet Csaba került nagy helyzetbe, de hibázott, majd Kozics Barnabás átívelt a baloldalról, Szűcs Lajos rossz ütemben indult ki a kapujából, és nem érte el a labdát, Barczinak nem okozott gondot az üresen maradt kapuba gurítani a labdát, 2-0. Csornai SE (18.) – MOL Fehérvár FC II. (7.) 0-1 (0-1) Vezette: Virág András Csornai SE: Ficsór – Füzi, Kelemen, Zámbó, Füleki (Horváth A.), Tóth A. – Kerékgyártó (Csete), Papp R., Kelemen, Szalka (Sulyok) – Márton (Szalai A.), Visy. Sportigazgató: Varga Péter MOL Fehérvár FC II: Dala - Lencsés, Hodzic, Molnár Cs., Horváth B. - Szendrei (Vintonji), Forgó (Horváth G.), Menyhárt (Batizi-Pócsi), Kovács B. - Pető M. (Babos), Berekali. Vezetőedző: Györök Tamás Gól: Kovács B. (25.) A 25. percben az utóbbi hetekben remek formában játszó Kovács Bence 24 méterről lőtt védhetetlenül a jobb felső sarokba, 0-1.

