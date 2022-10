A hazai pályán száz százalékos házigazda, és a vendégként nyeretlen csapat találkozott Mosonmagyaróváron. A házigazda ebből kiindulva meglehetősen acélosan kezdett - akár a trombitáját az egész meccsen fújó szukolójuk - az első félidőben szinte minden támadásból gólt szerzett, a kapujukban Szemerey Zsófi pedig ihletett formában védett. Bár Kazai Anita a meccs elején szép ejtéssel jelezte, hogy nincs önbizalom híján a DKKA, az óváriak hamar letörték a vendégek lelkesedését, Oguntoye Viktóriát hamar az egykori fehérvári, Mistina Kitty váltotta. (Még egy nem is oly rég látott ismerősünk is parkettre lépett, Bardi Fruzsina személyében). Tíz perc után már hat góllal vezetett az MKC, kezdett kirajzolódni, hogy, ha Farkas Johannáék maradandót akarnak alkotni Mosonban, akkor nagyot kell javulniuk. Tovább nyílt az olló, és az első játékrész utolsó öt percének már 10 góllal vezetett. A szünet után sem vett vissza a fordulatból a hazai együttes, amely a 38. percben már tizenegyel vezetett. Eddigi két mérkőzésén az Érdnek, és a Kisvárdának is harmincöt gólt hintett a házigazda, de ennél tovább jutottak a Kohász ellen. Öt perccel a mérkőzés vége előtt negyvenedszerre zörgették meg az újvárosiak hálóját. Sajnos a DKKA számára nem ismeretlen az érzés, mert a legutóbbi idegenbeli bajnokijukon éppen ennyit kaptak Debrecenben. Az előző szezon ötödik helyezettje magabiztosan érvényesítette a papírformát, a Kohász becsületére legyen mondva, viszonylag ők is megsorozták az Óvárt. Nem csak a győzelem, az utolsó szó (gól) is a házigazdáé lett, amely Bardi góljával 44-31-re nyert. A hazaiak valamennyi mezőnyjátékosa gólt szerzett.



Jegyzőkönyv

Mosonmagyaróvári KC - Dunaújvárosi KKA 44-31 (22-14)

K&H Liga, 4. forduló. Mosonmagyaróvár. X néző. Vezette: Fekete T., Tóth D.

Mosonmagyaróvár: Szemerey - Mihály 3, Faragó 1, Pásztor 7, Iváncsik, Tóth E. 4 (1), Strannig 2. Cserék: Mistina (kapus), Bardi 3, Hajtai 3, Albek 6, Sztankovics 1, Lancz 4, Ivancok 4, Tóth N. 2, Kovács P. 2, Csire 2. Vezetőedző: Gyurka János.

DKKA: Oguntoye - Borgyos, Arany 5, Szalai 7 (2), Poczetnyik 2, Kazai 4, Weisheitel. Cserék: Bartulovic, Horváth P. 2, Farkas 5 (1), Matucza 1, Krupják-Molnár 1 (1), Nick 3, Fodor, Agócs. Vezetőedző: Rapatyi Tamás.

Kiállítások: 2, ill. 8 perc