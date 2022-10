A Volán sűrű napokon van túl, a menetrend és a sok mérkőzés okozta terhelés talán a hétvégi, dupla hazai mérkőzést hozó ICEHL-fordulókban ütközött ki. A Fehérvár a Graz és a Villach ellen is fölényben játszott, de a két találkozóból mindössze egy pontot sikerült szerezniük a Fejér megyeieknek, a helyzetkihasználásban és magában a játék minőségében is tompább volt az együttes.

A 99ers ellen sokáig 1-0-ás hátrányban volt az AV19, majd az utolsó percben sikerült egyenlíteni, de a hosszabbításban az osztrákok zsebelték be a bónuszpontot. Másnap a Villach ellen igazi hullámvasútra ültek fel a csapatok és a kilátogató szurkolók, a második és a harmadik harmad is öt gólt hozott, felváltva vezettek az együttesek. Az utolsó húsz percben aztán a Villach vette át az irányítást, akárhányszor egyenlített a Volán, 20-30 másodperc múlva jött is az osztrákok válasza.

A CHL azonban más kávéház, és a múlt héten már sikerült bizonyítania Kevin Constantine együttesének, amikor Háriék 4-2-re nyertek Lengyelországban az erőltetett menet közepén. Pedig a találkozó előtt egyedül a Fehérvárnak nem volt pontja a négyes csoportban, azonban sikerükkel a kék-fehéreknek sikerült fellépniük a harmadik helyre megelőzve a kétpontos lengyeleket. Így a szerdai találkozónak egyúttal a kvartett harmadik helye is a tétje, ami bár továbbjutást nem ér, de mégiscsak jól mutatna. Hiszen a fehérvári klub történetének első CHL-szereplése és győzelme még egy csoport harmadik hellyel lenne igazán szép teljesítmény. Ami egyúttal az osztrák ligás folytatásra is önbizalmat és tartást adhatna az együttesnek.