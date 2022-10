Tóth Csabára 81 kilogrammos súlycsoportban igazi presztízsmeccs várt, muaythai országos bajnokként a szlovákok legjobbjával találkozott. A két fél júniusban már megmérkőzött volna, ám Milan Kucera sérülése miatt mostanra halasztották a bunyót.

– Sikerült az elején megfognom testen, utána kicsit többet kellett volna támadnom a fejét, hogy megfeledkezzen a testvédésről, és úgy hamarabb befejezhettem volna a mérkőzést – mondta győzelme után Tóth Csaba, aki már az első menetben közel került ahhoz, hogy kiüsse ellenfelét, a folytatás viszont kifejezetten nagy csatát hozott, Milan Kucera ugyan négyszer is padlót fogott, újra meg újra felállt az ütésből. – Nem volt lélekölő, mert készültünk arra, hogy szívós lesz. Minden forgatókönyvre készen kell állni, aztán, ha sikerül hamarabb befejezni a mérkőzést, az csak plusz öröm. Ha meg nem jön össze, hát dolgozunk tovább, hogy a következő meccs simább legyen – mondta a Vörös Skorpió becenévre hallgató harcos, Tóth Csaba.

Nardelotti Ajsa Forrás: Prémium Média & Sport Management Zrt.

A női főmérkőzésen Nardelotti Ajsa a szerb Gordana Sztankovics ellen szintén magabiztos teljesítményt nyújtott és győzött.

– Úgy érzem, jól sikerült a meccs. Rég volt már technikai KO-m, így nagyon tudtam örülni – mondta a Ajsa, a Perfect Fight Club harcosa. – Meccs közben sikerült néhány olyan technikából előnyt kovácsolni, amit már rég gyakoroltunk. A hangulatra pedig nincsenek is szavak, olyan szurkolásban volt részem, úgy éreztem, ez a székesfehérvári sportcsarnok a világ közepe. Általában keveset hallok a szurkolásból a ringben, de most akkora hangzavar volt, nem lehetett nem hallani és érezni – tette hozzá a 60 kilogrammban nyáron a Világjátékokon is bronzéremig menetelt muaythai-os.