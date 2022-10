KÖZÉP CSOPORT

2022. október 16., 13:00

Iváncsa KSE (2.) – Ferencvárosi TC II. (10.)

Az Iváncsa KSE múlt héten átesett az idei tűzkeresztségen, elszenvedte első vereségét az MTK II. otthonában. Most azonban javíthatnak Tóth András vezetőedző fiai. A Ferencváros II. csapatát tavaly hazai pályán 4-0-as sikerrel intézték el, amely jó előjel lehet számukra, emellett pedig eddig az iváncsai stadion bevehetetlen várnak bizonyult az idei szezonban.

Bánk-Dalnoki LA (17.) – Dunaújváros FC (3.)

Az újvárosiak először találkoznak a Nógrád megyei csapattal, amely a megyei I. osztály megnyerése után az osztályozót is sikerrel vette. Két évvel ezelőtt még a megyei II. osztályban szerepeltek, és az NB III-ban is van már győzelmük, dacára annak, hogy pillanatnyilag a kieső helyen állnak. A Dunaújváros FC az összecsapás favoritja, szabadnapjuk után újult erővel szállhatnak harcba a pontokért.



NYUGATI CSOPORT

2022. október 16., 11:00

Puskás AFC II. (2.) – MOL Fehérvár FC II. (8.)

A megyei vonatkozású párharc mindkét mérkőzését a 2021-2022-es bajnokságban a felcsúti együttes nyerte. Előbb Sóstón győzött 2-0-ra Ominger Gergő és Magasföldi József találataival, majd a Pancho Arénában kerekedtek felül 2-1-re, . Egy biztos, hogy most is kiélezett küzdelemre van kilátás.

2022. október 16., 13:00

Zsámbéki SK (20.) – Móri SE (19.)

A tabella két sereghajtó, és újonc gárdája egyaránt egy-egy győzelmet jegyezhet eddig, nagy kérdés, hogy melyik lesz az a csapat, amely másodjára örülhet, és egy kicsit előre léphet. A Móri SE számára égetően fontos lenne a három pont begyűjtése, ellenkező esetben teljesen leszakadnak a mezőnytől..

Bicskei TC (15.) – Kelen SC (7.)

A Bicskei TC tavaly otthon 2-1-re kikapott a fővárosiaktól, míg a visszavágón 1-1-et játszottak a felek. A vendégek jelenleg jobban állnak a tabellán, ráadásul vendégként szerezték pontjaik kilencven százalékát, így igen nehéz meccs vár a Bicskére.