Parádés hangulatban kezdődött el a szerda esti mérkőzés a jégkorong Bajnokok Ligájában, a mintegy 250 lengyel szurkoló hozzájárult az alapvetően is hidegrázós, teltházas hangulathoz a Raktár utcában. Maga a mérkőzés is magas színvonal, pörgős összecsapás volt, a játékot uralta a Fehérvár, de a helyzetkihasználással akadtak gondok, míg a túloldalon ha kellett, Roy mutatott be komoly bravúrokat. Biztató a jövőre nézve, hogy a hálóőr a kezdeti rosszabb forma után egyre jobban teljesít. A győzelem sorsát végül a második harmad végén Petan döntötte el, az olasz támadó egy szerzett koronggal léphetett ki, és a ziccert magabiztosan értékesítette. A sikerrel a Volán a csoport harmadik helyén végzett hat szerzett ponttal.

– Az első dolog, ami feltűnt, az a rengeteg ember. Jó volt látni, hogy mennyi szurkoló kísérte el csapatát Lengyelországból Fehérvárra. Telt ház volt, már akkor éreztem, hogy izgalmas lesz az este, amikor a padhoz sétáltam – nyilatkozta a találkozó után Kevin Constantine, a Fehérvár vezetőedzője. – Az volt az érzésem, mintha ez egy kicsit megfogta volna a srácokat a hangulat, így az első öt percben kicsit jobb volt nálunk az ellenfél. Aztán, ahogy kezdtük felvenni a ritmust, egyre jobb lett a játék és az első harmad második fele már egész jól sikerült. Utána is tetszett a játékunk, egy szoros mérkőzésen képesek voltunk a saját játékunkat játszani, nem kellett változtatnunk. Majd később a vezetést is megszereztük és a harmadik harmadban okosan hokizva sikerült megőriznünk az előnyt, nem adtunk sok lehetőséget az ellenfélnek. Tetszett a mérkőzés. Jó volt a nagyon hangos hazai közönség és az ellenfél tekintélyes számú szurkolója előtt játszani. Az atmoszféra nagyon különlegessé tette az összecsapást.

– Eléggé brusztos találkozó volt, sokkal keményebb volt, mint a kinti mérkőzés – mondta Erdély Csanád, a Volán csatára. – Mi ugyanolyan elánnal próbáltunk menni, az látszódott, hogy ők az első harmadra nagyon készen álltak, nem látszódott rajtuk, hogy utaztak volna az előző nap. A második harmadtól mindkét csapat kicsit fáradtabb volt, de rajtunk kevésbé látszódott, több helyzetet is kialakítottunk. Amit egy picit sajnálok, hogy sok lett a kiállításunk, ezen javítani kell a következő mérkőzéseken.