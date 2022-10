Az év első megyei rangadóját rendezik meg szombat délután 14.05-től, a FEHA19 a Dunaújvárosi Acélbikákat fogadja az Erste Ligában. A DAB a tavalyi pocsék szezon után a nyáron alaposan megerősödött, ennek jele, hogy hét meccs után hét ponttal a nyolcadik helyen áll a tavalyi évad sereghajtója. A FEHA19 eddig egy győzelmet gyűjtött, legutóbb az együttes Újpesten szenvedett 5-2-es vereséget.

– Megbeszéltük, hogy jól kezdjük az UTE elleni mérkőzést. Ez tíz percig sikerült is, de utána az első harmad második felében már nem úgy játszottunk, mint ahogy azt megbeszéltük. Nem voltunk strukturáltak, gólokat kaptunk. Ezeken kell javítanunk és akkor a továbbiakban is jó esélyünk lesz a pontokra – mondta a találkozó előtt Rétfalvi Kristóf, a fehérváriak támadója – A DAB nyáron sokat erősödött, jóval több pontjuk van, mint a korábbi években a szezon hasonló szakaszában. Sokkal jobb légiósokat hoztak, valamint a magyar magjuk is sokat erősödött. Jobban szerepelnek, fel van adva nekünk a lecke, nem lesz egyszerű mérkőzés, de azon leszünk, hogy három pontot szerezzünk. Jobb helyzetkihasználásra lesz szükségünk a hétvégén, kevés gólt szereztünk az eddigi mérkőzéseinken.

– Szerintem kilábaltunk abból a mély gödörből, amiben voltunk. A MAC elleni mérkőzés után leültünk a srácokkal kicsit beszélni, változtattunk utána, volt meetingünk is – mondta Tóth Balázs, a kék-fehérek kapusa. – Azóta szerintem elindultunk felfelé, biztató jeleket látok a csapaton. Egyre jobban mászunk ki a gödörből. Ez a hétvége elég jó megmérettetés lesz két olyan csapattal szemben, akiktől pontokat szerezhetünk.

Vasárnap mindkét megyei csapatra újabb találkozó vár, vasárnap a fehérváriak a DEAC-ot fogadják, míg a DAB a miskolciakat látja vendégül.