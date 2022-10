A sárosdiak kiválóságai a tavaszi Európa-bajnoki éremözön után ismét medálokat szereztek. Verbóczki Luca ezúttal jobb kézzel végzett a dobogón, méghozzá annak is a második fokán. Az erős mezőnyben egy hazai vetélytárs, Ivánfi Brigitta állította meg a döntőben a sárosdi szkanderes menetelését.

– Hatan voltunk a súlyomban, Ivánfi Brigi, aki +65 kg-ban szokott indulni, ő most lefogyott az én kategóriámba, többszörös Európa-bajnokról és világbajnokról van szó – mondta honlapunknak Verbóczki. – Rajta kívül is volt egy szlovák Európa-bajnok, de a horvátok is nagyon erősek voltak. Bal kézzel sajnos nem sikerült érmet szereznem, nem úgy alakult, ahogy terveztem. Jobb kézzel viszont ezüstérmes lettem, Brigivel döntőztem, amelyet végül vele szemben elveszítettem, így a második helyen zártam. Erősebb volt nálam, megpróbáltam mindent beleadni, ez most ennyire volt elég.



Klubtársa, Barzsó Henrietta két éremmel zárta a megmérettetést, bal kézzel első, míg jobbal második lett.

– Számítani lehetett arra, hogy erős mezőny lesz, de még annál is nívósabb lett, mint amit vártam – nyilatkozta Barzsó. – Az ellenfeleim tudatában kevésbé gondoltam volna, hogy megnyerhetem, így számomra is meglepetés volt ez a szép eredmény. Össze tudtam magam szedni a versenyre és a népes mezőnyben jól tudtam szerepelni. Jobb kézzel is a döntőig jutottam, ahol egy küzdelmes találkozón sajnos kikaptam, de nem adtam könnyen magam.

Barzsó Henrietta (jobbra feketében) két éremmel zárt a világkupán

Forrás: Barzsó Henrietta

A két lány ideális esetben most a világbajnokságon szerepelne, de sajnos az anyagi lehetőségek nem tették lehetővé az indulásukat.

– Most zajlik a világbajnokság, amire sajnos nem tudtunk kijutni, mivel nem kaptunk támogatást és közel fél millió forintba került volna a verseny. Nagyon nagy csalódás volt lemondani a világbajnokságról, nehéz döntés volt. Kicsit a motiváltságom is elveszett, igazságtalannak érzem azt, hogy idén mindent megtettem, megnyertem az Eb-t is, rengeteget edzettem, de sajnos az anyagi körülmények nem engedték meg a részvételemet. Igyekszem magam összeszedni, túltenni magam rajta és gőzerővel készülni a jövő évi versenyekre. Remélhetőleg sikerült támogatókat is szereznünk majd.

– Nagyon rosszul érintett, hogy nem lehetünk ott a világbajnokságon – ezt már Verbóczki tette hozzá. – 2019 óta nem tudtunk részt venni rajta a COVID miatt, most már jó lett volna megmérettetni magunkat ilyen szinten is. Az utolsó pillanatig reménykedtem, hogy valahogy ki tudunk menni. A motiváció is kicsit elment, rossz, hogy nem lehetünk ott. Néhány magyar kint van, így itthonról nekik szurkolunk.

A lányokra novemberben világkupa, decemberben országos bajnokság vár.