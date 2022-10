Nem kezdett jól a Volán Szlovéniában, hiszen az első húsz perc után 2-0-ra vezetett az Olimpija. Azonban a középső harmadban rákapcsolt Kevin Constantine alakulata, és Vértes, Nilsson, valamint Bartalis révén 18 perc alatt megfordította a találkozó állását a kék-fehér egylet. A harmadik harmadban sajnos a Ljubljana egyenlíteni tudott, majd a hosszabbításban a bónuszpontot is bezsebelték a szlovénok.

– A Ljubljana mindig jól kezdi a mérkőzéseit, szinte mindig uralják az első harmadot az elmúlt két év találkozóin. Ez vasárnap is igaz volt. Fontos lenne ellenük jól kezdeni, erről beszéltünk is kicsit az öltözőben. De a szlovénok jól kezdtek, kiváló első játékrészt produkáltak. Aztán visszajöttünk a mérkőzésbe, örülök, hogy a csapat nem adta fel, sikerült is kiegyenlítenünk, majd a vezetést is megszereztük. Sajnos végül túl sok kiállítást szedtünk össze a harmadik harmadban. Nem voltunk elég fegyelmezettek, túl sok létszámfölényes szituációhoz jutottuk őket, és ezzel helyzetbe hoztuk a Ljubljanát az emberelőnyök révén – értékelt a klub honlapjának Kevin Constantine.

Sok idő nincs a pihenésre, hiszen a Fehérvár hétfőn már Lengyelország felé vette az irányt, ugyanis kedd este Katowicében van jelenése a Fejér megyei gárdának a CHL csoportkörének újabb fordulójában. Az AV19 eddig pont nélkül áll a D csoportban, és kedden sem lesz könnyű dolga, mivel bár papíron talán a lengyel együttes áll a legközelebb erősségben a Volánhoz, a Katowice otthon csak 5-4-re kapott ki a Rögle ellen, a Zürichtól pedig pontot tudott csenni.