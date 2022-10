- Óriási nyomás volt a csapaton, nagyon fontos három pontot szereztünk meg - jelentette ki Huszti Szabolcs az 1-0-ra megnyert találkozót követően. - Bizakodó voltam a héten elvégzett edzésmunka alapján, és az első félidőben jól is futballozott a csapat, több helyzetünk is volt, le kellett volna zárnunk a mérkőzést. Tartottam tőle, hogy megbosszulják magukat a kihagyott lehetőségek, de a végén most mellénk állt a szerencse, amiért meg is dolgozott a csapat. Az eddigi meccsek után kritizáltam, de most dicséret illeti a játékosokat. Nem kell az egekbe emelni senkit, de szerintem már jó úton járunk. A Ferencváros ellen hasonló mentalitást várok majd el mindenkitől a jövő héten.

A Honvéd új edzője, a horvát Dean Klafuric vereséggel debütált, mint általában a kispestiek trénerei az idény közbeni edzőváltások alkalmával.

- Habár elveszítettük a mérkőzést, a játékosok hozzáállásával elégedett vagyok. Mindenki kiadta magából a maximumot, de sajnos ezért most nem járt pont. Talán a döntetlen igazságosabb lett volna. Köszönöm a szurkolóinknak, hogy az egész meccsen támogatták a csapatot. A Fehérvár erős csapat, jó játékosai vannak, úgy láttam, hogy élvezetes meccset játszottunk velük. Az első félidőben sok hibával játszottunk, de a harmincadik perctől javult a játékunk. Igyekeztünk letámadni az ellenfelet, voltak is helyzeteink, de gólt nem sikerült szereznünk. Gratulálok a vendégeknek a győzelemhez - mondta Dean Klafuric.