Gyász borult a Mol Fehérvár FC Honvéd elleni bajnokijára. 84 esztendős korában elhunyt a Vidi csupaszív kapusa, Tímár Mihály. Tagja volt az 1967-ben élvonalba jutó együttesnek, a Videoton első NB I-es hálóőreként pedig 29 mérkőzésen védte a piros-kékek kapuját. Tímár Mihály a Vidi legendája, a klub harmadik legtöbb, kapott gól nélküli tétmeccsen állt a gólvonal előtt.

Már csak a tisztelet jeleként is kutya kötelességük volt "meghalni" a pályán a Vidi játékosainak a Bozsik Arénában, ahol a vezetőedző, Huszti Szabolcs elmondása szerint mindenkihez bátran nyúlhatott, mert a héten kivétel nélkül minden játékos beleállt a munkába. Huszti némileg meglepőt húzott, hiszen Stopirát kihagyta a kezdőből, viszont szerepet kapott Peter Pokorny. Dárdai és Larsen sérülés, Bamgboye és Hangya pedig betegség miatt hiányoztak.

A hazaiak új szakvezetővel, de változatlan összeállításban vették fel a harcot a Vidivel, a ZTE legyőzése után leváltott Tam Courts kezdő tizenegyét tette játéktérre a horvát Dean Klafuric.

A Vidi egyáltalán nem babonás. A 13. forduló 13. percében Schön sertepertélt a tizenhatos előtt, Kenan Kodróhoz passzolt, aki 15 méterről, a tizenhatos bal sarkának közeléből jobb lábbal álomszépen tekert a kapu bal oldalába, 0-1. A gól után is a fehérváriak irányították a játékot, s a 19. minutumban majdnem megduplázták előnyüket: Kastrati centerezésére érkezett Schön, de a kapu torkából a keresztléc fölé emelt estében. Nem sokkal később Ljednyev küldte a labdát egy szabadrúgás nyomán veszélyesen, Serafimov bal alsó felé tartó fejesét Tujvel bravúrral védte. A Vidivel korábban bajnoki címet is nyert Tomas Tujvelnek aztán Ljednyev 28 méteres lövésénél is résen kellett lennie, vetődve ütötte a labdát szögletre a léc alól. A Honvéd a 34. percben okozott kisebb galibát először, bár kapuralövés nem lett Zsótér szabadrúgásából, a labda négy Honvéd-támadó előtt is elsuhant keresztbe. Rögtön ezután Lukics kétszer villant, előbb egy védőn változtatott irányt a labdája, majd félollózó mozdulattal lőtt magasan fölé. A félidő hajrája a Honvédé volt, Zsótér egyik löketét Serafimov blokkolta, a másik próbálkozása pedig elkerülte a kaput.

Fordulás után Kastrati forgatta meg Capant a jobb oldalon, beadása után Lejdnyev löketét Klemenz blokkolta a kapu előtt. Válasz gyanánt Zsótér Donát 18 méterről küldött volna egy rakétát, de Nego fejjel térítette el a löveget. Rákapcsolt a Honvéd, az 50. percben Fiola és Serafimov szerencsétlen összjátékából rendeztek tűzijátékot a hazaiak, a lövéseket rendre blokkolták a Vidi védői. Akik biztos lábakon álltak, később is megállították a kispesti rohamokat. A 68. percben Kovács Dánielnek is akadt dolga, egy lecsorgó labdát Lukics küldött kapura 17 méterről, a Vidi kapusa vetődve védett. Harcos volt a találkozó utolsó szakasza, a fehérvári játékosok sem ismertek elveszett labdát, épp úgy, mint a kispestiek. Lüktetett a játé, igaz, komoly gólhelyzet egyik kapu előtt sem alakult ki. A 83. percben újoncot avatott a Mol Fehérvár FC, Kastratit váltotta a 17 esztendős Mwenyhárt Zsombor. Hat és fél perc volt hátra, mikor Kovácsnak bravúrral kellett hárítania Kocis D. közeli lövését, majd az ellentámadás végén Makarenko zárhatta volna le a meccset, de egy Honvéd-védő vetődve térítette le a kapu közepe felé tartó belsőzést. Az utolsó percekre a hazaiak kettőt is cseréltek az egyenlítés érdekében, de a Vidi okosan őrizte előnyét, s ehhez az kellett, hogy Traore közelről a jobb kapufa mellé helyezzen. A Mol Fehérvár FC izgalmas összecsapást nyert meg, s előrébb lépett a tabellán.

JEGYZŐKÖNYV



Budapest Honvéd FC – Mol Fehérvár FC 0-1 (0-1)

Budapest, Bozsik Aréna, 3500 néző. V.: Erdős József (Georgiou, Szalai B.)

Honvéd: Tujvel – Doka, Szabó A., Klemenz, Capan, Tamás K. (Bocskay, 23.) – Jonsson (Kocsis D., 60.), Mitrovic (Plakuscsenko, 60., Kerezsi, 90.), Zsótér – Samperio (B. Taore, 90.), Lukics. Vezetőedző: Dean Klafuric

Mol Fehérvár FC: Kovács D. – Nego, Serafimov, Fiola, Heister – Pokorny, Ljednyev (Makarenko, 74.) – Kastrati (Menyhárt, 83.), Houri (Bese, 93.), Schön – Kodro. Vezetőedző: Huszti Szabolcs

Gól: Kodro (13.)

Sárga lap: Jonsson (33.), Mitrovic (43.) ill. Menyhárt (89.), Schön (97.)