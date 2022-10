A fedett pályás, salakos Viszló Kupán a jövő reménységei, junior, azaz 16-18 éves teniszezők méretik meg magukat a fiúk, és lányok mezőnyében egyaránt, egyesben, és párosban. A novemberben 16. születésnapját ünneplő Juhász Bence rászolgált a szabadkártyára, amellyel ott lehet a harminckettes főtáblán. A Kiskút Tenisz Klub versenyzője parádés meccsel, és győzelemmel nyitott! A jóval magasabban rangsorolt egyiptomi Hady El Kordy ellen három szettben, 6:1, 3:6, 6:0-ra diadalmaskodott. Csak a második játszmában ingott meg, úgy, hogy vetélytársa mintegy 1400 (!) hellyel előkelőbb pozícióban van az ITF korosztályos világranglistáján. Az utolsó játszmában Bence „lemosta” ellenfelét a pályáról, és jutott második fordulóba, ezzel pályája eddigi legnagyobb sikerét aratta. Szép feladat vár rá a második körben, az első helyen kiemelt, a világranglista 69. helyén álló cseh Matthew William Donalddal vív meg a továbbjutásért. Érdekesség, hogy Bence nem csak a Kiskút útján, hanem egy cseh akadémián is pallérozódik.

Bence csütörtökön párosban is megkezdi szereplését a Viszló Kupán, Bakó Bálint Gergő oldalán a szerb Sasa Markovic-Vuk Radjenovic kettőssel találkozik.

A mezőnyben rengeteg a top százas versenyző, ám a Kiskút Tenisz Klub nem először rendez ilyen erősségű tornát, ez is bizonyítja, hogy igen népszerű helyszín.

- Itthon nincs még egy ilyen szintű nemzetközi junior torna - szögezte le Galambos Gábor versenyigazgató. - A résztvevőktől, a nemzetközi szövetség véleménye is egyöntetű: profik vagyunk rendezésben. Már a verseny előtt is rengeteg a teendő, már akkor jönnek az óhajok, sóhajok. Nekünk kell biztosítanunk mind a hatvannégy játékos elszállásolását, ellátását. Most először a mezőny felét már a komplexumunkban tudtuk elszállásolni, több szoba is kialakításra került. Nagyon kedvelik a versenyzők ezt a megoldást.

Csütörtökön a párosok küzdelmei kezdődnek, tehát a hazai színeket duplán képviselő Juhász Bencének is szurkolhatunk a Kiskút útján. A Viszló Kupa elődöntőire szombaton kerül sor, a finálékat vasárnap rendezik.