Rangadóhoz méltó izgalmakat, a szezon eddigi legjobb meccsét hozta az OTP Bank Liga 12. fordulójának szombat esti összecsapása.

Mindjárt az első percben tizenegyest kapott a Puskás Akadémia! Samy Mmaee Corbuval szemben elkövetett szabálytalansága miatt megítélt büntetőt Puljic értékesítette. Mindössze négy percre volt szüksége a Fradinak az egyenlítésre, Marquinhos 21 méterről talált be Tóthnak, 1-1. Sőt, nem sokkal később fordítottak is a zöld-fehérek a 29. percben Ryan Mmae löketével, 1-2. A PAFC-nak se kellett több, Nagy Zsolt góllal is jelezte, hogy teljesen felépült sérüléséből, a válogatott játékos Baluta szabadrúgását fejelte az FTC kapujába, 2-2! Kicsivel több mint fél óra leforgása alatt már négy találatnál jártak a csapatok! Sajnos az ötödikkel folytatódott a sorminta, a félidő végén jött megint a Ferencváros, Traoré Tóth lábai között talált be, 2-3. A válasz elmaradt, a kifejezetten izgalmas derbin még egy lapáttal rá tudott tenni a vendég gárda, az egyedül érkező Traoré egy beadást váltott közelről gólra, eldöntve a mérkőzést 2-4. Mindkét együttes kitett magáért, a PAFC hátrányban sem adta alább, megtornáztatta Dubiszt.

Puskás Akadémia - Ferencváros 2-4 (2-3)

Gól: Puljic (3. - 11-esből), Nagy Zs. (33.), ill. Marquinhos (7.), R. Mmae (29.), Traore (44., 52.)