Sokan nem hittek a fülüknek, illetve a szemüknek vasárnap este hét óra tájban. Pedig a hír igaz volt, az Aqvital FC Csákvár csapata 4-1-re legyőzte a tavaly még NB I-es, és a feljutásra esélyes MTK Budapest együttesét, méghozzá a kék-fehérek Hungária körúti otthonában. Egyöntetű vélemény volt a mérkőzést követően a csákvári szurkolók részéről, hogy amióta az NB II-ben szerepelnek a sárga-kékek - közel tíz év alatt - ilyen összeszedett, fegyelmezett, ugyanakkor gólra törő játékkal nemigen lepték meg őket. Szinte nem volt olyan a gárdában, aki ne nyújtott volna átlagon felüli teljesítményt, és ez igencsak megsüvegelendő annak ismeretében, hogy az utóbbi fordulókban enyhén szólva nem futott a csákvári szekér. Ezt megelőzően a 2. fordulóban győzték le a BFC Siófokot, és ezen kívül egy találkozón nem tudták begyűjteni a három pontot. Arról nem is beszélve, hogy a korábbi nyolc összecsapáson mindössze hatszor vették be az ellenfelek kapuját, most ez a szám kis híján megduplázódott.

A folytatásra nem kell sokat várni, hiszen szerdán délután hétközi fordulót rendeznek, és hazai pályán is bizonyíthatnak Tóth Balázs vezetőedző tanítványai. A szakember egyébként örülhetett, hogy a hosszú sérüléséből felépült Hornyák Marcell góllal járult hozzá a sikerhez. Mert igenis kellenek a további találatok, már rögtön a Szentlőrinci SE elleni találkozón, amely egyáltalán nem tűnik innen nézve sétagaloppnak. A Baranya megyei alakulat jelenleg a 11. helyen tanyázik, és legutóbb éppen a szintén az NB I-es tagságra ácsingózó DVTK-t porolta el 2-0-ra. Tavaly a két csapat párharcának első meccsén 2-2-t játszottak a felek Csákváron, míg a visszavágón a csapatot már Tóth Balázs irányítása alatt megnyerte az AFC, Kártik Bálint, Mim Gergely, és Makrai Gábor góljainak köszönhetően.

A mérkőzés játékvezetője Takács Tamás lesz, asszisztensként pedig Medovarszky János, valamint Csatári Tibor segítik majd a munkáját.