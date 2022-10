Sárosd – Lajoskomárom 1–2 (1–1)

Sárosd, 120 néző

Vezette: Góbi Soma Gábor.

Sárosd: Rigó – Szekeres, Ujvári, Susa, Hushegyi - Szabó E. (Dvéri II Zs.), Kónya, Varga Zs., Majláth (Mekota) - Lakakisz (Buza), Reicheld. Vezetőedző: Rauf Dávid

Lajoskomárom: Deák – Juhász M. (Labossa), Orosz, Csörgei (Kövecses), Victor (Németh Á.) - Rózsás, Gergye, Kővári B., Czéhmeiszter - Klein, Varga F. Vezetőedző: Dopuda Igor

Gól: Kónya (24.), ill. Victor (23., 74.).

Jók: Kónya, Hushegyi, Szabó E., ill. Orosz, Victor, Varga F.

A 18. percben Deák Zala rúgta ki rosszul a labdát, amelyből Lakakisz Nikolaosz került ziccerbe, viszont Deák javítva a hibáját bravúrral védett. A 23. percben Victor Michel lőtt 25 méterről, labdája Rigó Ádám felett a kapuba hullott, 0-1.

A 24. percben kontrázott a hazai csapat, Szekeres Marcell beadásából Kónya Krisztián csúsztatott a kapuba, 1-1. Az 52. percben egy gyors sárosdi támadás végén Majláth Henrik passzából Reicheld Alex került helyzetbe, de középre tartó lövését Deák védte. A hazaiak támadásai továbbra sem érvényesültek, Kónya felejt egy szöglet után mellé, majd Majláth beadásából Lakakisz kapásból lőtt a kapu mellé. A 74. percben Varga Ferenc lövését Rigó ütötte ki, pontosan az érkező Victor elé, akinek már nem volt nehéz dolga, és a kapuba passzolt, 1-2.

Tudósított: Németh Réka

Bicske II. – Enying 4–1 (1–1)

Vezette: Béd Ákos.

Bicske II.: Gábriel – Varga L., Kámán, Lencsés, Vicz - Kóka,(Nagy M.), Kincses, Sipos - Szokolay (Garai), Németh J., (Kovács B.), Lassú (Szarvas. Vezetőedző: Michal Pekowski

Enying: Kovács Z. – Dudar K. (Boda), Kalló, Nyikos (Király), Óvári - Csepregi (Lengyel), Szalai K., Halász (Varga B.), Vass - Nagy L., Keszler. Vezetőedző: Molnár Ferenc

Gól: Németh J. (55., 62.), Lencsés (11.), Nagy L. (77., öngól), ill. Nyikos (25.)

Jók: Gábriel, Lencsés, Németh J., ill. Szalai K.

A 10. percben Németh János 25 méteres szabadrúgását Kovács Zoltán kiütötte, Lassú Zsombor középre gurított, Lencsés Bálint két lépésről a kapuba pofozta a labdát,1-0. A 24. percben Béd Ákos játékvezető szabálytalannak minősítette az egyik hazai védő szerelési kísérletét, és büntetőt ítélt. Nyikos Martin pedig nem hibázta el a lehetőséget, 1-1. A félidő lefújása előtti percekben Kámán Bence először 3 méterről fejjel hagyott ki helyzetet, majd a talajra rúgott 10 méteres lövése pattant a léc fölé. Még belefért az első játékrészbe, egy jobb oldali beadást követően Kóka Zsolt 5 méterről telibe találta a vendégek kapusát.

A 47. percben bal oldali bedobás után Kalló Szabolcs emelését Gábriel Gergely nagy bravúrral védte. Az 55. percben Németh J. ellen szabálytalankodtak a vendégek a 16-oson belül, a jogos 11-est a sértett kíméletlenül a bal sarokba vágta, 2-1 A 61. percben szabadrúgásból, 22 méterről, Németh J. nagy erővel a hosszú alsó sarokba bombázott, 3-1. A 77. percben egy hosszú indítással Garai Levente indulhatott kapura, Nagy Levente azonban elrúgta előle a labdát, amely a tehetetlen kapus mellett a jobb alsó sarokban kötött ki, öngól, 4-1. A langyos első félidő után a második játékrészben feljavult a hazai csapat játéka, és megérdemelten aratta első győzelmét a megyei I. osztályban.

Tudósított: Venczel József

Csór Truck-Trailer – Sárbogárd 0–4 (0–1)

Csór, 150 néző

Vezette: Kerkuska Miklós.

Csór Truck-Trailer: Merényi - Bogdány (Báles I.), Cserna, Dreska, Szemenyei - Tolnai, Makai (Kásler Barnabás), Báles Zs., Flavio - Ács

(Harangozó), Budai. Vezetőedző: Pécsi László

Sárbogárd: Nyári – Gráczer Bence, Kovács J., Gráczer Gergő (Pajor), Horváth A.

(Tóth P.) - Luczek (Bruzsa), Glócz Z. (Huszár), Kisari (Glócz H.),

Kindl - Bencze, Vagyóczki. Szakmai igazgató: Pajor László

Gól: Vagyóczki (44.), Gráczer B. (56.), Bencze (70.), Luczek (74.)

Jók: Dreska, Tolnai, Szemenyei, ill. Luczek, Horváth A., Kindl

A 44. percben már a szünetre készültek a hazaiak, amikor egy jobbról érkező

szabadrúgást rosszul szabadítottak fel. A lepattanó labdát pedig Vagyóczki Patrik lőtte kapásból a hálóba, 0-1. A 46. percben azonnal helyzettel kezdtek a csóriak, de Da Silva Flavio Adriano lövése éppen csak elkerülte a kaput. Az 53. percben egy hazai védelmi hiba után a Bencze János lövését Merényi Dominik lábbal

védte. Az 55. percben a vendégek szabadrúgása után az ötös környékén jobban koncentrált Gráczer Bence, aki a kapuba sarkalt, 0-2. A 70. percben távolról próbálkozott a Bogárd, lövésük a kapufáról Bencze elé pattant, aki gyilkos pontossággal kilőtte a hosszú sarkot, 0-3. A 77. percben a kiugró vendég csatárt Dreska András kaszálta el. A jogos büntetőt Luczek Roland értékesítette, 0-4. A 85. percben a mérkőzés utolsó helyzetét a Sárbogárd hagyta ki, ám Merényi szépen védett. Az esőtől mély pályán egy ideig hősiesen védekezett a Csór, de aztán a második félidőben kijött a két csapat közötti tudásbéli különbség. A házigazdáknál Tolnai Marcell ezen a napon játszotta a 100. felnőtt tétmérkőzését.

Tudósított: Csete Krisztián

MÁV Előre FC Főnix – Ercsi Kinizsi 0–1 (0–1)

Székesfehérvár, 150 néző

Vezette: Ibriksz Máté.

MÁV Előre FC Főnix: Barsch – Bolla Barnabás, Pataki (Kosztolányi), Szalai P. (Klémán M.), Adorján - Rubos Barnabás (Pápai), Takács G. (Patkós K.), Király B., Krán – Bognár I., Andróczi. Vezetőedző: Pavlik József

Ercsi Kinizsi: Andrejev – Tóth K., Holentoner, Mónus, Juhász B. (Hujber) - Neuvert, Kun (Csányi), Lak, Kondreska (Hodula M.) - Rebők, Perjési. Vezetőedző: Lieber Károly

Gól: Lak (16.)

Jók: senki, ill. az egész csapat

A 16. percben egy kontratámadás végén Lak Imre vette be Barsch Gábor kapuját, 0-1. Bár a vendéglátók birtokolták többet a labdát a lehetőségeiket nem tudták kihasználni. Szalai Pál két ziccert hagyott ki, valamint Krán Attila sem tudta értékesíteni helyzetét, ezen felül pedig Patkós Kevin fejese is gólt érdemelt volna. Ettől függetlenül a szokottnál pontatlanabbul és enerváltabban futballozott a Főnix FC. Az Ercsi Kinizsi játékán látszott, hogy bizonyítani akartak a játékosok, jól védekeztek, csúsztak-másztak, és ennek a végén meglett az eredménye.

Tudósított: Pavlik József

Tóvill-Kápolnásnyék – Bodajk SE 9–2 (5–0)

Kápolnásnyék, 150 néző

Vezette: Kupi Zoltán.

Tóvill-Kápolnásnyék: Palásthy (Tatai) – Őz, Lipóth (Peng), Varga József, Krajnc - Pigler, Csörge (Domak), Venczel, Eipl (Lőrincz) – Zsigmond L., Czottner Á. (Szente). Vezetőedző: Höltzl Richárd

Bodajk SE: Nagy M. – Kocsis D., Molnár Antal, Rozembaum R., Molnár M. - Ambrus, Joó, Kovács T., Molnár Alex - Kis (Deme), Kurcz. Vezetőedző: Kocsis Jenő

Gól: Venczel (8., 24., 31., 67., 70.), Varga József (9.), Pigler (16.), Zsigmond L. (47.), Krajnc (73.), ill. Peng (66., öngól), Joó (81.)

Jók: az egész csapat, ill. Joó

A Nyék végig uralta a mérkőzést, és kombinatív játékával felülmúlta a Bodajk csapatát. Szebbnél szebb akciókat vezettek a hazaiak és maximálisan kiszolgálták a kilátogató közönséget.

Tudósított: Sziládi István

Ikarus-Maroshegy – Tordas R-Kord 1–2 (1–1)

Székesfehérvár, 92 néző

Vezette: Kovács Róbert.

Ikarus-Maroshegy: Matócza – Kecskés (Csanádi), Kovács D., Kovács L. (Patkós Á.), Szamarasz - Kókány, Horváth Zs. (Schmuck), Gimes (Fövenyi), Csuti (Jungwirth) - Farkas G., Farkas D. Vezetőedző: Szarka Martin

Tordas R-Kord: Cseresnyés – Spinner (Cservenka), Danis, Tolnai, Hermann - Csizmarik (Fodor), Jancsó (Berki), Szilágyi, Somogyi T. (Fialovszky) - Hernádi, Ilyés. Vezetőedző: Horváth Sándor

Gól: Farkas G. (28.), ill. Jancsó (7., 63.).

Jók: Csuti, Kókány, ill. Cseresnyés, Danis ,Jancsó

Az első félidő jó iramú, játékot, hozott kevés helyzettel, ám a 16-os környékén mindkét csapat ,,tudománya" elfogyott. A 7. percben Horváth Zs. elcsúszott labdaátvétel közben, amelynek következtében Jancsó Buda került lövőhelyzetbe, a hazaiak szerencsétlenségére a lövés egy hazai védőn irányt változtatva jutott a kapuba, 0-1. Az Ikarus támadásban maradt, és nem törte le a kapott gólt, Farkas Gábor pedig a 26 percben egy egyéni lefordulás után talált be a kapuba, 1-1. A szünet után némileg az Ikarus volt aktívabb, inkább a mezőnyben folyt a játék, a Tordas védekezésre és kontrajátékra rendezkedett be. A 63. percben egy kontra végén a megnyíló hazai védelem között ismét Jancsó került helyzetbe, és ezt gólra is váltotta, 1-2. A hátralévő időben a hazaiak révén a fiatal Csuti Márton kétszer is komoly helyzetbe került, de Cseresnyésnek köszönhetően ezekből nem lett gól. A némileg a Fortuna kezét, erősebben fogó Tordas vitte el a három pontot.

Tudósított: Mezővári Balázs

Mányi TK - Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő 0–3 (0–1)

Mány, 100 néző

Vezette: Cseh Roland.

Mány: Zabos – Kovács P., Csata, Gondos, Bukovecz - Varga Z., Molnár Á., Lakatos G. (Juhász L.), Veress - Tóth Tivadar, Kelemen. Vezetőedző: Pál Zoltán

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő: Orczi – Paget, Szabó B., Radács, Bezerédi (Mód) - Balogh Á., Tóth Tibor, Szellák, Balogh B. (Klauz) - Gere, Koronczi. Vezetőedző: Balogh Zsolt

Gól: Tóth T. (66., 84.), Gere (16.)

Jók: Gondos, Bukovecz, Tóth Tivadar, ill. Gere (a mezőny legjobbja), Tóth Tibor, Bezerédi.

Barátságtalan idő, nehéz pálya, és szomorú hangulat fogadta a csapatokat ezen a vasárnapon. A találkozó egyperces gyászszünettel kezdődött: a mérkőzés éjjelén, hosszú betegség után elhunyt Fürjes Gézára, a mányi foci egyik nagy, helyi alakjára emlékeztek meg a csapatok. Langyos iramban indult az összecsapás, de helyzetek itt is, ott is adódtak az első félidőben. Amíg a mányi Lakatos Gergő, nagy helyzetben hibázott a gárdonyi kapu előtt, a vendégek már nem. A 16. percben Bezerédi Ádám harcolt meg ügyesen az alapvonal mellett egy labdáért, centerezését Gere Zoltán vágta a kapuba, 0-1. Szünet után is harcos játék folyt a pályán, de a hazaiak jól állták a sarat, jó értelemben nem tisztelve, a talán túlzóan magabiztos vendégeket. A 66. percben aztán egy lecsorgó labdát Tóth Tibor lőtt a hálóba, 0-2. Mindkét oldalon két kapufa csattant, előbb a Gárdony támadója, majd Veress László tévedett minimálisat. A 84. percben, egy röviden hazapasszolt labdára, Tóth Tibor csapott le, és közelről nem is hibázott, 0-3. Az utolsó pillanatban, egy szép támadás után, sakk-matt helyzetben is tévesztettek a mányi támadók.

Közepes iramú, sportszerű mérkőzést játszott a két csapat, jó játékvezetés mellett. A játék összképe alapján, megérdemelt gárdonyi siker született, de a látottak alapján, nem volt három gól különbség, a két csapat között.

Tudósított: Varga Mihály

A góllövőlista állása:

1. Tóth Tibor (Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő), Venczel Zsolt (Tóvill Kápolnásnyék), Victor Michel (Lajoskomárom) 7-7 gól

2. Gere Zoltán (Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő), Horváth Ádám (Sárbogárd), Jancsó Buda (Tordas R-Kord) 6-6 gól

3. Adorján Gergő (MÁV Előre FC Főnix), Veress László (Mányi TK) 5-5 gól