– Örülök, hogy nyertünk, mert a legutóbbi öt mérkőzésünkön jól küzdöttünk – kezdte értékelését a klub honlapjának Kevin Constantine. – Kezdve a Katowice elleni győzelemmel a CHL-ben, aztán győztünk Vorarlbergben is. Kicsit elfogyott a szuflánk Innsbruckban, de egy kis pihenő után különösen keményen küzdöttünk a Salzburg ellen és szombaton is. Mindeközben persze fontos, hogy pontokat is szerezzünk. Szükség van arra, hogy a munkának meglegyen a gyümölcse. A szurkolóink szempontjából is fontos volt ez a hazai győzelem. Idén annyira nem vagyunk sikeresek itthon, mint tavaly voltunk. Jó itthon nyerni a játékosok szemszögéből is, hiszen elhihetik, hogy a kemény munka kifizetődik.

– Innsbruck után volt időnk eleget pihenni. Már a Salzburg elleni meccs is egész jól sikerült, de nem győztünk. Ez feltüzelte a csapatot, úgy mentünk ki a pályára, hogy mindent megteszünk a sikerért – nyilatkozta az első ICEHL-es gólját szerző Ambrus.