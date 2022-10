Az elmúlt évek a kisebb egyesületek számára komoly nehézségeket okoztak, hiszen a COVID sokáig keserítette meg a sportolók és a klubok életét. A tavalyi szezon volt talán az első olyan időszak a sportvilágban, amikor a koronavírus-járvány már nem gördített nagy akadályokat a mindennapokban. A Fehérvár Badminton SE is nagyjából visszatért a járvány előtti hétköznapokba, az idényben pedig szép sikereket értek el a fiatalok.

– Kiemelten sikeres szezont tudhatunk magunk mögött, három országos bajnoki címet is szereztünk – nyilatkozta lapunknak Nagy-Szabó Levente, a Fehérvár Badminton SE vezetőedzője. – U11-ben Simon Jázmin, U15-ben Pető Balázs és Pinke Anna vegyes párosban, valamint Pető Balázs fiú párosban is az első helyen végzett. Ilyen évünk szerintem még nem volt, abszolút meg voltam velük elégedve, mind a teljesítmény, mind a fejlődésük terén. Az edzéseket tekintve nyilván megvannak a korlátaink, kicsi a csarnok, kevés a labda, a város a lehetőségeken belül ugyan nyújt támogatást, de nehéz felvenni a versenyt Szegeddel, vagy Péccsel, ahol mások a körülmények. Elégedett vagyok a játékosok egész éves hozzáállásával, rengetegen jönnek hajnalban edzeni, iskola mellett bevállalják a napi két edzést is. Ez engem is motivál, mint edzőt.

A fehérváriak közül két tollaslabdázó, Pinke Anna és Pető Balázs a közelmúltban az U15-ös Európa-bajnokságon járt, de nem voltak egyedül a klubtól, ugyanis edzőjük, Nagy-Szabó Levente szövetségi kapitányként tartott a küldöttséggel Ibizára.

– Nagyon jó volt az Eb, szövetségi kapitányként ez volt az első nagy nemzetközi versenyem. Majdnem jobban vártam, mint a versenyzők – mondta a szakember. – Felemás érzésekkel jöttem haza. A páros számokban egyértelműen látszódott a lemaradásunk, de szerintem ez viszonylag könnyen kezelhető probléma lenne. Itthon ez egy ilyen fehér folt, se a játékosok, se az edzők nem igazán szeretnek külön a párosra készülni, mindenkinek az egyéni játék a fontos. Egyébként ebben jól szerepeltünk, két lánynak is megvolt az esélye a legjobb négybe kerülésre, ami szerintem nagy szó U15-ben. A párosoknál nyertünk ugyan mérkőzéseket, de sokkal jobb eredmény is kisülhetett volna specifikusabb edzésmódszerekkel. Ha maradok kapitány, akkor ezt a következő két évben szeretném az edzők felé eljuttatni, hogy kis extra munkával is mennyivel jobb eredményeket lehetne elérni a párosban.

Ami pedig a fehérvári egyesület idei terveit illeti. Szerencsére egyelőre a rezsiár emelkedése a hétköznapokra és az edzéslehetőségre nincs nagy hatással, a cél pedig nem más, mint a gyerekek fejlődése.

– Évről évre az a terv, hogy az országos bajnokságokról legalább egy-egy aranyat bezsebeljenek a srácok. A válogatottság is motiváció lehet mindenkinek, egyre többen bekerülnek a bő keretekbe. A felnőtteknél kicsit átalakították a csapatbajnokságot, ezáltal a Fehérvár a legjobb háromba került a szuperligának hívott új rendszerben. Nagy kihívás lesz, hiszen a Szegeddel és a Péccsel kell oda-vissza vágós rendszerben játszanunk. A fiatalokat idén egyre jobban beintegráljuk majd a csapatba, Simon Alíz tavaly már 16 évesen a felnőtt kerettel játszott. Idén már az Eb-s játékosokkal is az a tervem, hogy egy-két meccsen felrakjuk őket a pályára és meglátjuk, hogy ott mire lesznek képesek.