Előzésre készültek a fehérváriak. No meg feledtetni a Puskás Akadémia FC vendégeként nyújtott visszafogott – ám mégis 1 pontot érő – játékot. A zalaegerszegi kék-fehérek ellen nem kalkuláltak mással a Sóstón, csakis győzelemmel.

Az első tíz percben a fehérváriak domináltak, azonban a mezőnyben vívott párharcokon kívül többre nem futotta. A 12. percben azonban két lehetőség is adódott a Vidi előtt. A kezdőcsapatba visszakerülő Jehven Makarenko ugratta ki remekül Nego Loicot, aki lerázva védőjét a kapus mellett próbált a kapuba helyezni, de Demjén még beleért, és a labda elkerülte a bal kapufát. A szöglet nyomán aztán Stopira fejelhetett, az oldalhálóban landolt a labdája. A piros-kékek lendületesebben és frissebben futballoztak, mint tették azt a múlt hétvégén, Felcsúton, azonban nem a hazaiak veszélyeztettek újra, hanem a ZTE először: Ikoba szinte a kihagyhatatlant puskázta el, 5 méterről sodorta a labdát a kapu mellé. Nem sokkal később az eddigi nyolc meccsen öt gólt jegyző Kenan Kodro léphetett volna fel a góllövőlista élére. Másodpercekig kémlelhette, hogy hova lövi a labdát a kapussal egyedüliként szemben állva, de rosszul célzott, a bal kapufa mellé belsőzött. Kiegyenlítődött a játék a félidő derekára, Hangya hatalmasat mentett Ikoba elől, majd Gergényi távolról tévesztett célt csak centikkel. A félidő hajrája a Vidié volt, Dárdai Palkó ollózását nagy vetődéssel kellett a léc alól kipiszkálnia Demjénnek. Sőt, a szünet előtt nyomatékosította is fölényét a Vidi. Hangya Szilveszter robogott be a bal oldalról, remekül gurított vissza, Kenan Kodro pedig 11 méterről egyből lőtt a kapu közepébe, 1-0.

Forrás: Tóth Ella/molfehervarfc.hu

Fordulás után a ZTE harcba szállt az egyenlítésért. A csereként beállt Diego Carioca 20 méteres kísérlete a kapu mellé szállt, majd Ikoba közeli lövését blokkolta Stopira bravúrral. Lezárhatta volna a meccset a Vidi a 73. percben: Zivzivadze Sankovicot fűzte köténybe, majd 7 méterről a kapu fölé bombázott. A 79. minutumban kellett először labdához érnie Kovács kapusnak, Diego lövése vágódott le a melléről a rövidsaroknál. 9 perccel a meccs vége előtt Meshack lábában volt a Zete egyenlítő gólja, de 4 méterről majdnem kilőtte a labdát a stadionból. Nem bírta el a Vidi a vendégek utolsó percekbeli nyomását. A 94. percben a ZTE utolsó szabadrúgása nyomán az előrehúzódó kapus, Demjén fejelt, Kovács kiütötte a labdát, amit aztán Ikoba passzírozott a jobb sarokba, 1-1.

Forrás: Tóth Ella/molfehervarfc.hu

JEGYZŐKÖNYV

Mol Fehérvár FC – Zalaegerszegi TE FC 1-1 (1-0)

Mol Aréna Sóstó, 2474 néző. V.: Csonka Bence (Georgiou, Bornemissza)

Mol Fehérvár FC: Kovács D. – Fiola, Larsen, Stopira, Hangya – Makarenko (Pokorny, 84.), Dárdai (Schön, 76.), Rúben Pinto – Nego, Kodro (Bese, 76.), Kastrati (Zivzivadze, 59.). Vezetőedző: Michael Boris

ZTE: Demjén – Lesjak, Mocsi, Kálnoki Kis (Klausz, 86.), Csóka (Szendrei N., szünetben) – Sankovic, Bedi (Mim, 67.) – Szalay Sz. (Meshack, szünetben), Manzinga (Diego Carioca, szünetben), Gergényi – Ikoba. V.edző: Ricardo Moniz

Gól: Kodro (45+1.) ill. Ikoba (90+4.)

Sárga lap: Hangya (75.), Pokorny (90+3.) ill. Csóka (20.), Manzinga (35.), Mocsi (74.)