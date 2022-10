A Volán idei első hazai péntek-szombati dupláját teljesíti. Az első találkozón a Graz együttese kissé megtréfálta Kevin Constantine alakulatát. Az osztrákok a második harmadban megszerezték a vezetést, és bár a kék-fehérek végig fölényben játszottak, egyenlíteni csak a rendes játékrész utolsó percében sikerült Newell révén. A hosszabbításban aztán a Graz zsebelte be a bónuszpontot, így a Fehérvár a Villach ellen köszörülhette ki a csorbát.

A hazaiak részéről Nilsson és Fournier hiányzott, a FEHA19-ből így Reiter Attila kapott lehetőséget az osztrák ligában. A mérkőzés első lövése Findlay nevéhez fűződött, az AV19 csatára oldalról kínálta meg Lamoureux-t egy próbálkozással. Hiába az enyhe hazai fölény, gólt a Villach szerzett, Joslin lövése csorgott át Horváthon. Szinte rögtön egyenlíthetett volna a Volán, de O’Brian helyzete kimaradt, a kipattanót pedig eltakarították a vendégek védői. Nyolc perc eltelte után egy késleltetett kiállításnál Terbócs nem tudta bevenni az osztrákok kapuját, majd az emberelőnyben sem sikerült gól szerezni. Sorra jöttek a nagyobbnál nagyobb Fejér megyei lehetőségek, de Lamoureux eszén nem sikerült túljárni. Vértes kiállítása után a harmad legvégén előnyben támadhatott a Villach, Findlay azonban megszerezte a pakkot, de ez a ziccer is kimaradt.

Az áthúzódó hátrányt túlélte a Fehérvár, majd Kevin Constantine alakulata jöhetett öt a négy ellen. Húsz másodperc elég volt a fór kihasználásához, Hári távoli lövése akadt be, 1-1. A játék kép nem változott sokat, az AV19 nyomott, négy perc eltelte után Sarauer szólója maradt ki. A vendégek kontrákra rendeződtek be, egyik ilyen gyors akciót Collins lehetősége zárt le, Horváth védett vállal. Egy újabb hazai fórban nagy tűzijátékot rendeztek a fehérváriak Lamoureux kapujánál, több nagy helyzetet követően egy kipattanót Bartalisnak sikerült értékesítenie, 2-1. Kijjebb jött a VSV, Despres próbálkozott középről, Horváth magabiztosan hárított. A harmad közepén egy eladott korongra Collins csapott le, ziccerét először fogta a magyar kapus, de az ismétlésnél már tehetetlen volt, 2-2. Megrázta magát a hazai gárda, Petan pedig ismét vezetéshez jutotta a csapatot, 3-2. Nem sokáig tarthatott az öröm a Raktár utcában villámgyors kontra végén Rebernig talált be, 3-3.

A harmadik játékrész elején Vértes próbálkozott éles szögből, majd Sarauer nem tudta gólra váltani Ambrus átadását, sőt lövése után megindult a Villach, Hughes pedig élt a lehetőséggel, megint a vendégek vezettek, 3-4. Kissé megfogta az AV19-et a bekapott gól, Horváthnak több dolga akadt, mint kollégájának. Az utolsó percekre fordulva aztán próbált sebességet váltani a Volán, Erdély ziccerét hárította Lamoureux, ennek ellenére támadásban sok volt a pontatlanság hazai oldalon, vagy néha a jobbnál is jobb helyzetet akartak teremteni Háriék. Hat perccel a vége előtt sikerült egalizálni, Erdély indult meg a jobb szélen, középre adását Campbell lőtt be közelről, 4-4. Gyorsan jött az osztrákok a válasza, Kulda lövésénél takartak jól a társak, 4-5. Küzdött a Fehérvár, kicsivel két perccel a találkozó vége előtt ismét egalizáltak a hazaiak, Bartalis volt eredményes, 5-5. Egészen hihetetlen, de alig fél perccel később megint az osztrákok lőttek gólt, 5-6. Innen már nem volt visszaút, a Villach elvitte mind a három pontot Székesfehérvárról.

Jegyzőkönyv

Hydro Fehérvár AV19 – EC iDM Wärmepumpen VSV 5-6 (0-1, 3-2, 2-3)

Székesfehérvár, 2134 néző. V.: Hronsky, Siegel, Durmis, Riecken.

AV19: Horváth D. – O’Brian (1), Campbell 1, Newell (2), Hári 1, Kuralt – Stipsicz, Horváth M. (1), Erdély (1), Findlay, Petan 1 – Betker, Szabó D., Vértes, Bartalis 1, Terbócs – Reiter, Mihály, Németh, Sarauer (1), Ambrus G. Vezetőedző: Kevin Constantine.

Villach: Lamoureux – Kulda 1, Despres, Sabolic, Collins 1 (1), Hughes 1 – Lindner (1), Rivett-Mattinen (1), Rebernig 1, Rauchenwald, Tomazevic (1) – Joslin 1, Moderer, Tschurnig, Maxa (2), Wallenta – Nindler, Potocnik, Prodinger (1). Vezetőedző: Rob Daum.

Kiállítások: 2, ill. 6 perc.

Kapura lövések: 29-29.