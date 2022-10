MÁV Előre SC-ST Solar – Fatum-Nyíregyháza 0:3 (-23, -18, -22)

Székesfehérvár, 93 néző

Vezette: Halász Enikő, Halász Tibor.

MÁV Előre-ST Solar: Dolotova 2, Vaida 9, Szabó L. 2, Karnyickaja 17, Tóth J. 6, Gilfillan 1. Csere: Kovács E. (liberó) 1, Kiss L. 1, Csabai 1, Alisanova. Vezetőedző: Nagy Fanni.

Fatum-Nyíregyháza: Leban 11, Lászlop 8, Karaoglu 11, Belova 12, Cepni 14, Cicic 8. Csere: Tóth F., Nikolajcsuk (liberók), Ambulija. Vezetőedző: Leonidasz Gaitanakisz.

A Loki 3:0-val indította a találkozót, de aránylag gyorsan magára talált a szabolcsi alakulat és az első játszma nagy részében előttük járt, majd a szettet Krisztina Belova pontja zárta le. A második etapot is a kék-fehérek kezdték jobban, de 8:4 után Merve Cepni, valamint Cicic Marija vezérletével hamar 8:11-re alakult az állás, innentől igencsak elléptek vendéglátóiktól. Már 23-14-re is vezettek, dacára ennek azonban a házigazdák három szettlabdát hárítottak a végjátékban, melyet végül 25-18-nál Cepni zárt le. A harmadik szett, hasonlóan az elsőhöz szorosabb lett, de itt is inkább a piros-kékek domináltak, és az esélyeknek megfelelően nyerték az összecsapást.

- Sokaknak nálunk ez volt életük első Extraligás mérkőzése és úgy gondolom, tisztességgel helytálltak. A vereség ellenére látszik a fejlődés a játékosokon és nem lehajtott fejjel kellett elhagynunk a pályát – mondta rövid értékelésében Nagy Fanni, a Loki vezetőedzője a mérkőzés után.