Az együttműködés már az idei szezontól érvényes, az alapítvány részéről a női U25-ös csapatot érinti. A KSI-vel közösen a női osztrák ligában, a DEBL-ben indul egy női csapat KSI nevén, az U25-ös gárda alapítványi keretek között versenyzik majd. A most bejelentett megállapodás érvényes természetesen a férfi szakágra is, így a tehetségek áramoltatása biztosított lesz, valamint a FEHA19, mint Módszertani Központ az edzőknek továbbképzési lehetőséget nyújt. A felek kifejezték reményüket abban, hogy ez a megállapodásminkét klubot segíti a minél magasabb szintű működéshez és fejlődéshez.

„Korábban már kötöttünk egy együttműködést a Veszprémmel is, ez az új megállapodás azt a partnerséget is még magasabb szintre emeli majd. A KSI támogatja a három klub együttműködését, a közös munka remélhetőleg sok szép sikert fog maga után vonni mind a női, mind a férfi szakágat illetően.” – nyilatkozta Fekti István, a FEHA19 ügyvezető igazgatója.

A KSI részéről elhangzott a köszönetnyilvánítás Géczi Gábor felé, akinek elengedhetetlen szerepe volt az egyesület fennmaradásában.

„Egy óriási megtiszteltetés a KSI-nek, a fiataljainkat el tudjuk képzelni egy olyan rendszerben, amilyenben a mi képzésünk is folyik. Szisztematikus munka, ahol a mi, majdnem 1600 gyerekünk is sportol a különböző sportágakban. A lényeg, hogy megtaláljuk azokat a helyeket, ahol a sportolóink ki tudnak teljesedni. Székesfehérvár az az akadémia is minőséget képvisel, nagyon örülünk az együttműködésnek, reméljük a gyerekeink meg tudnak felelni a szakmailag megalapozott munkának és elvárásoknak, fontos, hogy a lépcsőfokokat megalapozzuk, hogy később felnőtt és nemzetközi szinten is megálljak a helyüket a fiatalok. Köszönjük Balogh Tibornak is, aki a jégkorong-szakosztály újjáélesztette a KSI-ben, ő általa is sikerült ez a megállapodást tető alá hozni” – tette hozzá Zsoldos Péter, a KSI SE ügyvezető elnöke.

„Nulláról is komoly dolgokat fel lehet építeni. Nagyon örülök a megállapodásoknak. A nemzeti akadémiák létrejötte meghozta azt, ami már régen is felmerült, hogy legyenek kiemelt központok, akikhez a kisebb egyesületeket be kell csatornázni, így az ügyes gyerekek előtt adott volna az út egészen a nemzetközi szereplésig. Fontosak a maihoz hasonló együttműködések, ki kell ezeket az utakat építeni és hatékonnyá tenni. A szakmai garancia adott – tette hozzá Ocskay Gábor, az alapítvány kuratóriumának az elnöke, aki egyben a KSI alapítója is.

„Azért is jó a három oldalú megállapodás, mert a női csapat kapcsán az alapot abszolút a preakadémia adja, de szükségünk van minél több tehetséges játékosokra. Akár egy egyetemnek, akik összegyűjtik a jó diákokat, akadémistákat, szükségünk van egymásra. Bízom benne ez az együttműködés ezt biztosítja majd a jégkorongsportnak, cél, hogy minél több játékos kerüljön ki a rendszerből.” – nyilatkozta a szerződés aláírásakor Kovács Csaba.

A megállapodás aláírásakor a KSI részéről jelen volt Zsoldos Péter, a KSI SE ügyvezető elnöke, a FEHA19 -et Fekti István, az akadémia ügyvezető igazgatója, valamint Kovács Csaba, az utánpótlásműhely szakmai igazgatója képviselte, az alapítványtól pedig Ocskay Gábor vett részt a bejelentésen.