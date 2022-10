A kedd esti összecsapásnak lehetett volna az a mottója, hogy az első fogadja az utolsót, hiszen az Erste Ligát magabiztosan vezető BJAHC a ligautolsó FEHA19-et fogadta. A vendégek kapujában debütált Jakob Zupancic, míg a hazai ketrecet az exfehérvári Kornakker Dániel védte. A találkozót a hazaik kezdték jobban, záporoztak a lövések Zupancic kapujára. A legnagyobb helyzet ennek ellenére a FEHA19 előtt adódott, Győrffy találta meg a korongot a kapu előtérében, de a támadó közeli próbálkozását védte a fővárosiak hálóőre. A 8. percben aztán megszületett a Budapest Jégkorong Akadémia vezető gólja, Viikila ugrott ki Dobmayer és Kóger között, a ziccert pedig magabiztosan értékesítette a támadó, 1-0. Nem esett össze Anatoli Bogdanov együttese, Fekete közelről, majd egy szép akciót követően Rétfalvi passza után Farkas veszélyeztetett. Ennek ellenére a harmad derekán Tóth Richárd és Nagy Krisztián vitte végig az egész pályán a pakkot, majd utóbbi pontos befejezésével kettőre nőtt a budapesti gárda előnye, 2-0. Öt perccel a harmad vége előtt már hárommal vezetett a BJAHC, Kógertől vették el a korongot a kék vonal környékén, majd a ziccert Varga Kaden egy szép mozdulattal váltotta gólra, 3-0. Itt még nem volt vége a hazai parádénak, sakk-mattra kijátszott akció végén Galoha volt eredményes, 4-0.

A második harmad elején emberelőnybe került a Budapest Jégkorong Akadémia, de szerencsére újabb Pest megyei találat nem esett, jól védekezett a FEHA19. Továbbra is a hazaiak irányították a játékot, nagyobb mezőnyfölényben játszottak, mint az első húsz percben. A harmad derekán négy a háromban indult meg a Fehérvár, de Csollák lövése mellé szállt. Ami az egyik oldalon nem sikerült, a másikon igen, Szabó Bence egyedül találta magát Zupancic kapujánál, és élt is a védőktől kapott lehetőséggel, 5-0. Később ismét öt a négy ellen támadhattak a fővárosiak, ezúttal pedig kihasználták a fórt, Schlekmann talált be közelről, 6-0.

Az utolsó harmad a speciális egységek játékával kezdődött el, de újabb gól nem született. A 45. percben Djumic egyedül ugorhatott ki, és bár videóztak a bírók, megadták a találatot, 7-0. Nem sokkal később szépített a FEHA19, szépen kijátszott végén Csollák varrta fel a rövid felsőbe a pakkot, 7-1. A folytatásban előnyben Garát talált be, majd erre Rétfalvi válaszolt, 8-2. A legvégére is jutott hazai gól, 12 másodperccel a vége előtt Elo Eetu mattolta a fehérvári kapust közelről, a vége 9-2-es vereség lett.