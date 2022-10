Ugyan csupán két és fél hét telt el az utolsó Puskás – Vidi találkozó óta, az 1-1-es döntetlennel zárult bajnokit követő időszakról volt mit jegyzetelnie a piros-kék egylet krónikásának. Ugyanis a fehérváriak gyatra szereplése miatt a klub a hét elején sportigazgatót és edzői stábot is váltott. A játékosként 2013 óta a Vidiért harcoló, majd 2020-ban visszavonuló Juhász Roland a lelátóról már felelős vezetőként izgulhatott a csapatért. Melyet most először dirigálhatott az ugyancsak ettől a klubtól visszavonuló korábbi klasszis futballista, Huszti Szabolcs.

– Két edzés nagyon kevés idő arra, hogy nagy változásokat eszközöljünk és arra is, hogy mélyebben belemenjünk a szakmai dolgokba. Az volt a legfontosabb, hogy a fejeket rendbe tegyük, és hogy a játékosok újra a megfelelő önbizalommal menjenek fel a pályára. Szerintem jelenleg ez a legfontosabb ahhoz, hogy újra a “régi”, sikeres Vidit lássák a szurkolók a pályán! A gyakorlások mellett ennek érdekében egyénileg is elbeszélgettünk a keret tagjaival, bízom benne, hogy az új impulzusok pozitív hatásokat váltanak ki belőlük. Ellenfelünket hosszú évek óta Hornyák Zsolt irányítja eredményesen. Mindegy viszont, hogy ki az ellenfél, vagy, hogy milyen sorozatról van szó, a Vidinek mindig úgy kell kimenni a pályára, hogy győzelemre játszik! – mondta a Fejér megyei kupacsata előtt a Vidi újdonsült mestere.

Azonban a Puskás is pályán volt a Sóstón már az első pillanattól, s az első percekben dominált a combsérülés miatt Dárdai Palkót, bokabántalmak miatt pedig Lirim Kastratit nélkülöző hazaiak ellen.

A 6. percben Corbu játszotta a védelem mögötti üres területre a labdát, Slagveer iramodott meg a jobb oldalon, de lövését remek ütemű becsúszással blokkolta Heister. A Vidi a 11. minutumban veszélyeztetett először, egy szabadrúgás nyomán Bamgboye csúsztatott a bal sarok felé, Markek nagy ugrással ütötte szögletre a labdát. A felcsúti portásnak nem sokkal később is akadt dolga, Nego lövése csúszott le, de így került helyzetbe Stopira, aki 15 méterről, jobbal lőtt laposan, de a nem túl erősen guruló labdára leért Markek. Hiába futballozott leheletnyi fölényben a Vidi, egy felesleges szabálytalanság miatt megítélt szabadrúgás nyomán Jakov Puljic helyezett félfordulatból szépen a jobb felső sarokba, 0-1. A bekapott találat utáni apátiából ocsúdva Bamgboye szökött meg remekül a jobb oldalon, pontos beadása Kodrót találta meg, a bosnyák csatártól azonban messze pattant a labda ígéretes helyzetben, ami így odalett. A szünet előtt Markek Tamás újabb hatalmas védése óvta a felcsútiak vezetését. Nego beívelését Schön fejelte kapura 10 méterről, a jobbra mozduló kapus pedig balra visszakapva védett bravúrral.

Luciano Slagveer (fehérben) és Marcel Heister csatája

Forrás: Török Attila/MW

Fordulás után 12 percig az ápolásokon semmi nem történt a pályán, aztán Houri beadásárs Stopira trepülve érkezett az ötösön belülre, Markek a fejével együtt öklözte ki a labdát. Huszti cserélt, Pokornyt küldte be Bumba helyett, majd lendületesebb játékba forduló Vidi újra felért a Puskás kapujáig. Kodro félfordulatból megeresztett kemény lövésébe Stronati tette bele a fejét. Hornyák Zsolt kettőt is cserélt, a váltás után pedig egyből felért a kapuhoz a Puskás, Komáromi elől mentett Nego szögletre, a labda centikkel kerülte el a bal kapufát. Különösebben nem szántották fel a pályát a csapatok, a Vidi sok technikai hibája miatt már ritkán jutott el a felcsúti tizenhatosig. Amikor odaért, akkor egy Pokorny - Kodro - Bamgboye összjáték után Funsho ért rosszul a labdába, nem sokkal később pedig Schön lőtte keresztbe a labdát a kapu előtt. Az utolsó percekben a felcsútiak már csak az időt húzták, esélyt sem adva a Vidinek a kibontakozásra. Továbbjutott a Puskás, a nyolcaddöntő sorsolását csütörtökön 20 órakor tartják.

Huszti Szabolcs kupabúcsúval debütált a Mol Fehérvár FC kispadján

Forrás: Török Attila/MW

JEGYZŐKÖNYV

Mol Fehérvár FC – Puskás Akadémia FC 0-1 (0-1)

Mol Aréna Sóstó, 1425 néző. V.: Andó-Szabó Sándor (Bornemissza, Garai)

Mol Fehérvár: Kovács D. – Nego, Fiola, Stopira, Heister – Houri, Makarenko (Ljednyev, 70.) – Bamgboye, Bumba (Pokorny, 59.), Schön – Kodro. Vezetőedző: Huszti Szabolcs

PAFC: Markek – Favorov, Spandler, Stronati, Nagy Zs. – Corbu, van Nieff, – Slagveer (Kiss T., 66.), Gruber (Baluta, 77.), Komáromi (Skribek, 88.) – Puljic (Colley, 66., Urblík, 88.). Vezetőedző: Hornyák Zsolt

Gól: Puljic (24.)

Sárga lap: Houri (23.) ill. Gruber (11.), van Nieff (42.), Favorov (63.)