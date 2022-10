GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika – MÁV-Előre SC-Foxconn 0-3 (-22, -22, -21)

Kazincbarcika, Don Bosco Sportközpont, 250 néző.

Vezette: Csizmarik József, dr. Árpás Krisztina.

GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika: Páez 3, Blázsovics 10, Tarabus 9, Csoma 15, Péter B. 1, Moraes 5. Csere: Kiss (liberó), Árva 4, Szabó D. 3, Juhász 1. Vezetőedző: Toronyai Miklós.

MÁV-Előre SC-Foxconn: Szabó V. 5, Koci 14, Ambrus 6, Bibók 2, Doda 11, Kholman 4. Csere: Takács M. (liberó), Boa 9, Deliu. Vezetőedző: Dávid Zoltán.

Sok hibával kezdett a hazai együttes, és a szett feléig nem is tudta ellenfelét megközelíteni (5-11). Amint működött a fogadás, Páez Carlos jól el tudta osztani a labdát, fel is zárkózott a GreenPlan-VRCK, 15-16. Dávid Zoltán legénysége újra négy ponttal vezetett pillanatok alatt, de legalább ilyen hirtelenséggel sikerült Csoma Krisztiánéknak az egalizálás. A végjátékban a vendégek maradtak nyugodtak, előnybe is kerültek.

A folytatásban a MÁV Előre-Foxconn továbbra is lendületben maradt, és rendre a Vegyész előtt járt, 8-12. A fehérváriak részéről az albán vezér, Redjo Koci magára talált, és 22-22 után már csak a fehérváriak szereztek pontokat, és nyerték a játszmát. A harmadik szettre sem tudott felpörögni a házigazda, (10-14), bár felzárkózott egy pontra, ám ezt követően elég gyorsan többpontos hátrányban találta magát (13-16). Mindenesetre a MÁV-Előre-Foxconn megérdemelt győzelmet aratott – mert jobban akarta a sikert.

– Óriási győzelem volt! Minden taktikai utasítást betartottak, nagyon okosan játszottak. Barcikán mindig nagyon nehéz meccset játszani, nagyon fontos 3 pontot szereztünk, ami az elszámolásnál biztosan számitani fog – mondta örömittasan Dávid Zoltán, a vasutas csapat trénere.