A Volánnak sűrű a programja, hiszen múlt vasárnap még Ljubljanában lépett jégre Kevin Constantine alakulata, majd kedden már Katowicében CHL-mérkőzés várt a kék-fehérekre. Lengyelországban aztán történelmet írt a Fehérvár, hiszen kiváló játékkal, jó emberhátrányos védekezésének köszönhetően a klub és a magyar jégkorong első BL-győzelmét szerezte meg. Pénteken pedig itt az újabb feladat, a Fejér megyei gárda a kissé hullámzóan teljesítő Graz együttesét fogadja.

– A BL sikert ugyanúgy kezeljük, mint a többi mérkőzést, mint egy nyert találkozót. A héten vannak még feladataink, kétszer itthon lépünk jégre, ezekre kell most már koncentrálni. Valahol az a legfontosabb, hogy magunkra fókuszáljunk, de természetesen az ellenfélről is sok anyagunk van, fel fogunk készülünk mindenkiből – mondta Terbócs István a klub honlapjának.

Az osztrák csapat eddigi teljesítményéből elsősorban az emberelőnyös mutató emelkedik ki, a liga második legjobb együttese ebben a mutatóban a 99ers.

– A CHL-ben a Rögle és a Zürich ellen úgy játszottunk, hogy nem volt sokat nálunk a korong. Visszatérve a ligánkba sokkal több lehetőségünk akadt támadni, így el is kezdtünk magunkról tanulni e téren. Voltak mérkőzéseink a két ligaújonc ellen is, úgy érzem, még korai lenne arról beszélni, hogy a támadójátékunk mennyire hatékony. A Graz nagyon erős az emberelőnyös játékban, így a fölösleges kiállításokat el kell kerülnünk. Ezen a területen egyébként is szeretnénk előrelépni az eddigiekhez képest – foglalta össze várakozásait Kevin Constantine, a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője.